Han slår den ene rekord efter den anden. Banker målene ind og får modstanderne til at ryste i bukserne.

Bortset fra i Champions League-finalen.

For da Manchester City sikrede sig sin første CL-titel nogensinde med 1-0-sejren over italienske Inter, var det tredje kamp i træk, at Erling Haaland gik fra banen uden at score i verdens største klubturnering.

Det var første gang i karrieren, at det skete for den dengang 22-årige angriber.

Pep Guardiolas Manchester City vandt Champions League i sidste sæson. Foto: Spyros Bakalis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Pep Guardiolas Manchester City vandt Champions League i sidste sæson. Foto: Spyros Bakalis/AFP/Ritzau Scanpix

»I den bedste af alle verdener, havde jeg scoret et hattrick. Men i finalen er der ikke tid til at tænke på egeninteresser, der skal man bare vinde,« lyder det fra Erling Haaland.

Det fortæller den norske superstjerne til det franske medie France Football.

Og selvom hans personlige præstation ikke var den, han havde drømt om, blev kæmpen alligevel rørt. Til tårer.

»Jeg græd for første gang i meget lang tid, fordi min allerstørste drøm gik i opfyldelse. Alle de følelser og glæden overgik med længder min egen præstation i den kamp,« siger Erling Haaland.

Manchester City-spilleren har da heller ikke noget at skamme sig over. På trods af måltørken i semifinalekampene og finalen scorede han 12 mål i 11 Champions League-kampe i fjor.

I alt har han scoret 35 mål i 30 kampe i turneringen.