Borussia Dortmund havde ikke mange glædelige stunder i slutningen af 2020, men søndag blev det nye år skudt i gang med tre vigtige point i Bundesligaen.

Hjemme på Signal Iduna Park blev Wolfsburg slået med 2-0, hvilket sendte Dortmund op foran modstanderen i tabellen.

Dortmund avancerede til fjerdepladsen med 25 point, mens Wolfsburg med sine 24 af slagsen dumpede ned på sjettepladsen.

Sejren kom i hus med Thomas Delaney i aktion på den defensive midtbane i hele opgøret, mens Erling Haaland fik comeback - og blev surmulende skiftet ud hen mod slutningen uden at være kommet på tavlen.

Nordmanden har været ude med en skade i lidt mere end en måned, og han fik hurtigt sat sit præg på Dortmunds angreb.

Haaland kom til flere gode skudforsøg i første halvleg, men enten kom målmand Koen Casteels eller forsvareres blokeringer i vejen.

Blandt andet kort før pausen hvor den godt spillende Thomas Delaney havde erobret bolden og givet den videre til Haaland. Riposten fra nordmandens afslutning endte hos Jadon Sancho, der fri foran mål sparkede forbi bolden.

Kort inde i anden halvleg var Haaland igen nærgående, men hans resolutte afslutning fra kanten af feltet blev reddet til hjørnespark.

Dortmunds chancer kom på stribe, og efter godt en time var Delaney meget tæt på med et hovedstød efter Marco Reus' præcise frisparksaflevering.

Opskriften var nogenlunde den samme, da forløsningen kom midtvejs i halvlegen. Jadon Sancho serverede et hjørnespark, som Manuel Akanji flot headede ind til 1-0.

Wolfsburg pressede hårdt for udligning i de sidste minutter og var meget tæt på at lykkes med et par store chancer blandt andet til Wout Weghorst.

I tillægstiden hev Wolfsburg alle mand frem til et hjørnespark, som også førte til en farlig afslutning, men Dortmund afværgede og slog kontra, og Jadon Sancho udnyttede en friløber til at cementere sejren.

