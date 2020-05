Thomas Delaney gjorde comeback for Borussia Dortmund, som vandt 4-0 over Schalke 04 i Bundesligaens genstart.

Erling Braut Haaland var på pletten for Borussia Dortmund efter genstarten af Bundesligaen.

Den norske angriber scorede et enkelt mål for Dortmund, som vandt 4-0 hjemme over lokalrivalen Schalke 04.

Det var det første mål i lørdagens kampe i Bundesligaen, og det var måske ikke så overraskende, at det blev sat ind af netop Haaland.

Teenageren slog til efter 29 minutter, da han sendte et indlæg fra Thorgan Hazard i nettet.

Det er nu blevet til ti ligamål i ni kampe for 19-årige Haaland siden skiftet fra østrigske Red Bull Salzburg i januar.

Den portugisiske kantspiller Raphaël Guerreiro fordoblede føringen kort før pausen.

Bundesligaen er den første af de store europæiske fodboldligaer, som har fået grønt lys til at genstarte uden tilskuere midt i coronapandemien.

Og der var derfor mennesketomt og ekkohult på Signal Iduna Arena, hvor Dortmund normalt har 80.000 larmende tilskuere på lægterne.

Thomas Delaney startede inde for Dortmund, og han spillede dermed sin første kamp i et halvt år, efter at han pådrog sig en skade i en landskamp i november.

Og Delaney spillede solidt i fraværet af de muskelskadede holdkammerater Axel Witsel og Emre Can.

Den danske midtbanespiller erobrede bolden og satte gang i det angreb, der førte til Hazards mål til 3-0 tre minutter efter pausen.

Delaney pådrog sig et gult kort efter 53 minutter, da han kom flyvende ind i en tackling med hævet albue.

Guerreiro øgede til 4-0 efter 63 minutter, og så var den sidste rest af spænding i opgøret helt væk.

Efter 68 minutter på banen blev Delaney udskiftet.

Med sejren har Dortmund på andenpladsen 54 point efter 26 kampe. Bayern München, som søndag gæster Union Berlin, topper rækken med et point mere for en kamp færre.

I en af de andre kampe var to danskere i aktion for Hoffenheim, som skuffende tabte 0-3 hjemme til Hertha Berlin.

Robert Skov startede inde på pladsen som offensiv kantspiller i højre side, mens Jacob Bruun Larsen kom på banen efter 66 minutter uden at kunne rokke ved Hoffenheims nederlag.

Stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen sad på bænken i hele kampen for Fortuna Düsseldorf, som hjemme spillede 0-0 mod Paderborn.

