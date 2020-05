Da Paris Saint-Germain (PSG) slog Dortmund ud af Champions League ved at besejre tyskerne 2-0 på Parc des Princes, sendte franskmændene den ene stikpille efter den anden i retning af supertalentet Erling Haaland.

Både ved Neymars 1-0 scoring, hvor brasilianeren fejrede målet i meditationsstilling, og efter kampen kopierede spillerne Haalands jubelscene fra det omvendte opgør i en hånlig hilsen. Du kan se billedet længere nede i artiklen.

Efter kampen undlod den norske bomber dog at kommentere på provokationerne, men nu udtaler han sig for første gang på den spydige hilsen fra modstanderholdet.

Det gør han med humor i et interview med ESPN.

PSG-spillerne efterligner Erling Haalands fejring.

»Jeg tror, at de har hjulpet mig meget med at få meditation ud i verden,« svarer Erling Haaland spydigt igen.

»De har været med til at vise hele verden, at meditation er en vigtig ting, så jeg er taknemmelig for, at de har hjulpet mig med det.«

Franskmændenes flabethed over for Haaland skete ifølge deres eget udsagn fordi Dortmund-spillerne havde provokeret PSG'erne efter tyskernes 2-1 sejr i den første kamp. Franskmændene endte dog samlet med at kvalificere sig til Champions League-kvartfinalen efter 2-0 sejren på hjemmebane.

Erling Haaland har været et af fodboldens varmeste navne i sæsonen, indtil den blev stoppet af corona-virus. I januar skiftede han fra RB Salzburg til Borussia Dortmund, hvor han har scoret 12 mål i 11 kampe.