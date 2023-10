Kort efter at Erling Haaland havde hjulpet Manchester City til endnu en sejr i Premier League, røg han til tasterne.

Men ikke for at udtrykke sin glæde over 2-1-sejren over Brighton. Tværtimod.

Norsk TV 2 havde på sin startside lagt et billede op af Haaland, hvor han efter slutfløjt diskuterer heftigt med Brightons midterforsvarer Jan Paul van Hecke.

»Braut-brok efter kampen,« skrev TV 2 om episoden på fronten, hvor kampens dommer, Robert Jones, måtte gribe ind og stoppe spillerne.

Dette billede lagde Haaland op på Instagram efter kampen. Foto: Instagram Vis mere Dette billede lagde Haaland op på Instagram efter kampen. Foto: Instagram

Dén vinkling har fået den norske superstjernes pis i kog.

'Hvilken slags brok? Skriv hellere om, at jeg endelig fik afsluttet alle tiders måltørke,' skriver han i en story på Instagram efterfulgt af et hashtag med teksten 'Klovne'.

Til VG har TV 2 afvist at kommentere sagen, men tv-stationen har kort nævnt Haalands utilfredshed i sin egen artikel.

Egil Østenstad, der er CFO i 'Team Haaland', har også afvist at kommentere episoden, mens faren, Alfie Haaland, ikke er vendt tilbage.

Lørdagens scoring var Haalands første mål uden for feltet siden 17. september sidste år.

Med sejren er Manchester City nu atter på førstepladsen i Premier League.

Haaland ligger ligeledes nummer et på topscorerlisten med ni mål i ni kampe.