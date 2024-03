Der var en STOR overraskelse på podiet, da Manchester City tirsdag holdt hof for pressen forud for mødet med FC København onsdag.

Klubbens helt store superstjerne Erling Haaland mødte for en sjælden, sjælden gang op og var til rådighed for pressen, og den nærmest unikke mulighed brugte de engelske journalister til at stille spørgsmål om alt fra Haalands fremtid, mentalitet og præstationer.

Dansk presse fik siden mikrofonen, og her benyttede B.T. muligheden til at spørge nordmanden ind til forholdet til morgendagens Champions League-modstander FC København, som en ung Erling Haaland viste sig frem for for godt otte år siden.

»Ja, jeg var engang på prøve i klubben i 2017, og der var et par af klubbens folk, som gerne ville have mig, men andre ville ikke. Så det skete ikke. Desværre for dem, og måske heldigt for mig, for jeg tog til Molde og nød det«, svarede Haaland B.T. og fik hele salen til at grine. Siden afslørede han så, at han er vild med FCK:

»Men jeg kan godt lide klubben. Det er en fed klub, og jeg har også nogle venner, som bor i byen, og de står på endetribunen (i Parken, red.), som jeg ikke kan huske hvad hedder.«

»De nyder det, og jeg kan godt lide klubben.«

Efterfølgende fortalte den Ballon d'Or-bejlende målsluger, at han faktisk var ganske åben for at ende i FC København dengang.

Men kræfter i klubben ville det altså anderledes.

»Jeg var interesseret i det. Jeg var med U19-holdet og var interesseret, ellers var jeg ikke taget afsted. Jeg kan huske, jeg talte med Ståle Solbakken, som var træner dengang, og jeg har også stadig en FCK-trøje med nummer 9 og Haaland på ryggen derhjemme et sted.«

»Så ja, jeg var interesseret, men det skete aldrig. Der var en anden vej, og det er gået meget godt,« sagde Haaland og tilføjede om morgendagens udfordring, FCK.

»Det er en fed udfordring. De har gjort det virkelig godt i år og se bare, hvad de gjorde i gruppen,« siger Haaland og glæder sig til onsdagens opgør, der sparkes i gang på Etihad Stadium klokken 21.00 dansk tid.

Manchester City og Haaland er foran 3-1 inden returopgøret.