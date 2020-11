Erling Haaland bombede, og stortalent blev den yngste bundesligaspiller i historien, da Dortmund slog Hertha.

Erling Haaland viste lørdag aften, hvorfor han tidligere på dagen var blevet kåret som Europas bedste fodboldspiller under 21 år.

Golden Boy-prisvinderen viste således igen prøver på sit enorme talent for at lave mål, da han med fire scoringer - herunder et hattrick på et kvarter i starten af anden halvleg - hjalp Borussia Dortmund til sejr mod Hertha Berlin i Bundesligaen. Hovedstadsklubben blev slået 5-2.

Samtidig satte en anden talentfuld Dortmund-spiller rekord som den yngste bundesligaspiller i historien.

Youssoufa Moukoko blev således den yngste debutant nogensinde, da han fem minutter før tid blev sendt på banen, dagen efter at han fyldte 16 år og dermed blev gammel nok til at spille i Bundesligaen.

Det var Haaland, der forlod banen til fordel for Moukoko. Inden da havde den norske bomber vendt 0-1 til 3-1 i starten af anden halvleg og senere gjort det til 5-2.

Haaland var dermed stærkt medvirkende til, at Dortmund nu kun er et enkelt point efter Bayern München i toppen af tabellen.

Alle Haalands mål var klassiske angriber-scoringer med afslutninger tæt på mål efter gode afleveringer fra holdkammeraterne.

Efter nordmandens indledende hattrick ville Raphaël Guerreiro også lege med. Portugiseren prikkede bolden i mål til 4-1, inden Haaland altså igen kom på måltavlen.

Thomas Delaney var ikke med i Dortmunds kamptrup. Ifølge Dortmund døjer danskeren med en mindre skade i sin ene læg.

