Superagenten Mino Raiola og Erling Haalands far, Alf-Inge, er torsdag morgen landet i Barcelona.

Det skriver de spanske aviser Sport og Mundo Deportivo, som er i besiddelse af en video, hvor man ser de to komme ud af lufthavnen.

Den brandvarme norske Dortmund-angriber bliver på daglig basis rygtet til en ny storklub, men nu er der meget, der tyder på, at FC Barcelona i hvert fald er inde i billedet.

Ifølge aviserne blev Haaland-lejren således modtaget af en af Barcelona-præsidenten Joan Laportas nærmeste medarbejdere, hvorefter de satte kursen mod Camp Nou.

Haaland forventes at blive eftertragtet denne sommer fra alle storklubberne. Foto: ANDREAS GEBERT Vis mere Haaland forventes at blive eftertragtet denne sommer fra alle storklubberne. Foto: ANDREAS GEBERT

Her skal de til møde med den nyvalgte præsident.

Flere af de mest anerkendte transferjournalister bekræfter på Twitter, at Haalands agent, Mino Raiola, er ankommet til den spanske storby sammen med den unge nordmands far.

Blandt dem er Fabrizio Romano, der til sine 2,4 millioner følgere skriver:

»Mino Raiola er lige nu i Barcelona. Sandt og 100 % bekræftet, som Sport også melder. Han landede i dag efter flere møder med Dortmund for at snakke om Erling Haalands fremtid. Kampen er i gang med mange klubber involveret – også Barcelona.«

Erling Haaland's dad Alf-Inge Haaland and agent Mino Raiola have been spotted in Barcelona!!! pic.twitter.com/48sBlkZX6t — Sun Sport (@SunSport) April 1, 2021

Flere andre sportsjournalister slår samtidig fast, at der ikke er tale om en aprilsnar. Blandt andet norske Petter Veland, der dækker La Liga intensivt.

»Det kan være en meget avanceret aprilsnar, hvor Alfie Haaland har betalt for en tur til Barcelona, men jeg tror, at det er den ægte vare. Det betyder ikke, at de (Barcelona, red.) er de første i køen, men det betyder, at de er med,« siger han til Dagbladet.

Han vurderer samtidig, at der er 8-9 klubber med i kapløbet om at sikre sig Erling Haalands underskrift.

Den 20-årige superstjerne er blandt de absolut varmeste navne på transfermarkedet – og med god grund. Nordmanden har således banket kasser ind på samlebånd.

I denne sæson er det blevet til 21 mål i 21 kampe i Bundesligaen, mens han i Champions League står noteret for imponerende ti mål i blot seks kampe.

Erling Haalands kontrakt med Borussia Dortmund løber frem til sommeren 2024.