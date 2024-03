FC København var i knæ i store dele af 1-3-nederlaget til Manchester City, der sendte københavnerne ud af Champions League. Efter kampen havde den norske superstjerne Erling Braut Haaland derfor overskud til at drille en helt bestemt FCK'er.

Mohamed Elyounoussi scorede et fantastisk mål i kampen og var københavnernes bedste mand i opgøret. Den norske kantspiller havde - trods scoringen - en meget defensiv rolle på grund af Manchester Citys massive dominans, og det gjorde landsmanden Haaland lidt grin med efter kampen.

»Erling spurgte mig, hvorfor jeg spillede 6'er (defensiv midt, red.). Jeg sagde til ham: 'Jeg er N'golo Kante. Jeg løber lidt rundt og tager bolden fra dig,'« siger Mohamed Elyounoussi efter kampen og afslører, at de to også snakkede lidt undervejs i kampen, når der var stop i spillet.

Selvom FC København aldrig var i nærheden af et videre avancement, mener Mohamed Elyounoussi alligevel, at de præsterede bedre end i det første opgør i Parken:

»Jeg synes i store dele af kampen, at vi er i en god position. Der er ikke mange hold, som kommer her og scorer mod City. De er det bedste hold og de viser, hvorfor de er to-tre niveauer bedre end os over to kampe. Men jeg synes dog, at vi skal kigge på hele Champions League-kampagnen, hvor vi har vist os fra mange gode sider. Jeg tænker, at når vi ser tilbage på det her, så er vi mere stolte af det, end vi er lige nu.«

FC København fik en horribel start på opgøret, hvor to personlige fejl kostede dyrt og de derfor var bagud 0-2 efter få minutters spil. Herefter fik FCK dog reduceret ved Mohamed Elyounoussi.

»Vi sagde til os selv, at vi skulle spille videre som om, at den stod 0-0. Generelt spiller vi med mere selvtillid og ro i spillet i dag, end vi gjorde i første kamp.«

