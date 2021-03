Erling Braut Haaland er netop gået fra banen på CASA Arena i Horsens.

Han har banket fire kasser ind i Superligaen for FC København. Han er brandvarm, og rygterne florerer allerede. Hvor mange millioner får de for ham?

Ovenstående er selvfølgelig aldrig sket.

Men tankespindet kunne måske være blevet til virkelighed.

Den 20-årige nordmand er i dag den vel nok mest eftertragtede fodboldspiller i verden. Et målmonster og en superstjerne for Dortmund, der har accepteret, at de har ham på lånt tid.

Erling Haalands vilde optur Nordmanden gjorde sig bemmærket i den lille norske klub Bryne, inden han kom til Molde. Og så har han ikke set sig tilbage siden. I de nationale ligaer: 39 kampe og 14 mål i Molde

16 kampe og 17 mål i Red Bull Salzburg

36 kampe og 34 mål i Borussia Dortmund



I europæiske turneringer:



Fem kampe og fire mål i Molde

Syv kampe og otte mål i Red Bull Salzburg

Otte kampe og 12 mål i Borussia Dortmund På landsholdet:



Syv kampe og seks mål for Norge

Omkring ham står storklubber Real Madrid og Manchester United på spring som glubske gribbe.

Men inden det nåede hertil, inden hans udvikling eksploderede på rekordtid, så kunne han lige så godt være endt i Danmark og i den danske Superliga.

Tre klubber gjorde forsøget.

Der var Brøndby, hvor daværende sportschef Troels Bech hav fat i farmand Alf-Inge Haaland for at høre nærmere. Længere kom den dialog dog ikke.

Og så var der de forsvarende mestre fra FC Midtjylland. Ifølge B.T.s oplysninger havde FC Midtjylland også lagt en føler ud hos Haaland-lejren, og FCM-sportschef Svend Graversen bekræfter, at man havde nordmanden noteret.



»Vi havde ham på radaren, men vi var et andet sted på det tidspunkt, end vi er i dag. Der var andre klubber, som var større end os dengang, som var i førertrøjen. Men det var 100 procent en spiller, man kendte til i Skandinavien,« siger FCM-sportschef Svend Graversen til B.T.

Men ingen kom tættere på end FC København, der i en håndfuld dage i januar 2017 havde Haaland på besøg til prøvetræning på klubbens U19-hold.

Det endte dog aldrig i en aftale. I stedet skrev den dengang 16-årige nordmand under med Molde i hjemlandet blot få uger efter. Her stod daværende træner Ole Gunnar Solskjær klar med en kontrakt. Og så er resten fodboldhistorie.

Haaland forventes at blive eftertragtet denne sommer fra alle storklubberne. Foto: ANDREAS GEBERT Vis mere Haaland forventes at blive eftertragtet denne sommer fra alle storklubberne. Foto: ANDREAS GEBERT

Men hvorfor blev det så ikke FCK, der fik nordmanden i stalden?

B.T. har været i kontakt med københavnerklubben, der henviser til daværende manager Ståle Solbakkens tidligere udtalelser om, at man burde have fået ham til Parken. Men at andre var i førersædet – heriblandt Molde og landsmanden Ole Gunnar Solskjær.

Noget kan dog også tyde på, at unge Haaland ikke helt ramte dagen, da han trænede med på Frederiksberg dengang i januar 2017.

Den nuværende Silkeborg-spiller Nicklas Røjkjær var en del af FCKs U19-hold dengang, og han var decideret overrasket, da han et år senere kunne læse om en Erling Braut Haaland, der gik målamok i Norge.

»Jeg troede ikke på, det var ham, da jeg læste om hans succes. Jeg troede, det var en bror eller en fætter til ham. Jeg blev overrasket over hans udvikling. Især fysisk. Han var meget spinkel, da han var til prøvetræning. Jeg tænkte ikke, han kunne dominere i det fysiske spil, men det gør han i den grad nu.«

»For at være helt ærlig lagde man ikke så meget mærke til ham. Han havde ikke nået at udvikle sig endnu. Det er voldsomt at se, at det er gået så stærkt for ham. Det havde jeg ikke lige set, hvis man kigger på den spiller, jeg så dengang.«

»Jeg tænkte ikke ‘wow’, men det gjorde jeg da godt nok senere hen,« griner han.

Ole Gunnar Solskjær nappede Erling Haaland, mens landsmand Ståle Solbakken missede ham. Men nu har Solbakken glæde af ham på det norske landshold, hvor han er landstræner. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Ole Gunnar Solskjær nappede Erling Haaland, mens landsmand Ståle Solbakken missede ham. Men nu har Solbakken glæde af ham på det norske landshold, hvor han er landstræner. Foto: WOLFGANG RATTAY

Øystein Neerland var direktør i Molde, da de i februar 2017 sikrede sig Haalands underskrift, og han mener, at Ole Gunnar Solskjær – der nu er i spidsen for Manchester United – var en stor årsag til, at Molde fik ham i land.

»Vores folk kendte ham og havde fulgt ham over tid. Da timingen var der, var det godt at have Ole Gunnar Solskjær som træner dengang. Han kendte Haaland. Vi brugte ikke så mange kræfter på, hvad der skete i Danmark, men vi vidste jo godt, han havde været rundt omkring og var en attraktiv spiller,« siger han til B.T.

I Molde kom han hurtigt ind omkring førsteholdet og fik debut. Året efter fik alle øjnene op for ham, da han scorede alle fire mål i Moldes 4-0-sejr ude over Brann. En kamp, han selv nævner som startskuddet til raketfarten mod toppen

Siden stod Red Bull Salzburg klar med en samlet pakke på omkring 70 millioner kroner. Blot året efter smækkede Dortmund så 140 millioner kroner på bordet for ham.



Nu spekulerer flere medier i, at der mindst skal én milliard kroner på bordet for at sikre sig Haalands underskrift.

En mildest talt vanvittig udvikling, blot fire år efter at Haaland trissede rundt ude på FCKs træningsanlæg på Frederiksberg.



Tidligere Molde-direktør Øystein Neerland er også chokeret over den eksplosive udvikling – på trods af talentet.



»Det er jo næsten ikke til at tro, når man ser på hans udvikling. Det er på et niveau, som de færreste af os kunne spå om. Det er ekstremt. Han viste tidligt, at han havde ekstreme færdigheder, men at han skulle blive så god og så stærk, er voldsomt imponerende. Hans mentalitet og x-faktor er forskellen, og jeg kan se, han nyder det,« siger Neerland.

B.T. har været i kontakt med far Alf-Inge Haaland, der ikke ønsker at give interview i øjeblikket grundet den massive interesse for sønnens fremtid.

Han tilføjer dog, at de havde et »fint ophold« i København.