Erling Haaland lavede fem mål og Kevin De Bruyne fire måloplæg, da Manchester City slog Luton 6-2.

Inden Manchester Citys FA Cup-møde med Luton var Erling Haaland bare noteret for ét mål i sine seneste fire kampe. En usædvanlig mager målhøst for den ellers så stabile norske målmaskine.

Men tirsdag aften mod den chanceløse Premier League-oprykker demonstrerede Haaland efter alle kunstens regler, at han ikke har mistet evnen til at skubbe en læderkugle over en målstreg.

Han scorede ikke mindre end fem mål og var dermed hovedmanden bag Citys knusende overlegne 6-2-sejr.

Nordmanden stod for sit holds første fem fuldtræffere, der blev sat ind, inden der var spillet en time.

Luton var dog også en taknemmelig modstander for en forward af Haalands kaliber. Hjemmeholdet forsvarede sig elendigt med en så fremskudt bagkæde, at den røde løber reelt var rullet ud.

Alene i første halvleg havde Haaland fire friløbere og scorede på to af dem, efter at han selv havde åbnet scoringen efter en aflevering fra baglinjen.

Med sin offensive opstilling spillede Luton i perioder fint med, og midtbanemanden Jordan Clark fik reduceret to gange så stillingen var 2-3 kort inde i anden halvleg.

Haaland slukkede dog hurtigt det spinkle håb om en chokvending med yderligere to knastørre afslutninger, inden holdkammeraten Mateo Kovacic fik lov at deltage i målfesten.

Næsten lige så stærkt i billedet stod Citys anden superstjerne, Kevin De Bruyne. Gang på gang flåede han Luton-defensiven fra hinanden med sit overblik og veltimede afleveringer. Han stod for oplægget til de fire første scoringer.

13 minutter før tid blev Haaland taget ud som del af en firedobbelt udskiftning, så han kunne spare kræfter til søndagens prestigefyldte Manchester-derby mod lokalrivalen United.

/ritzau/