Erling Haaland er rasende.

Rasende efter en historie, der har ramt norske Finansavisen.

Mediet melder nemlig, at den norske superstjernes selskab Sola M600 har indkøbt et privatfly – angiveligt af typen Pilatus PC-12.

Men dagen efter rettede mediet sin historie til, at det var Haalands tidligere partnere, som købte flyet.

Og den oprindelige historie hører ingen steder hjemme, mener Haaland.

'Ikke tro på alt, de skriver om mig. Klovne!' lyder det fra Erling Haaland ifølge Dagbladet, som kalder historien for fake news.

For lidt over en måned siden kom det frem, at Haaland-familien havde solgt deres privatfly, de købte 2,5 år forinden.

Det var et fly af typen Piper M600.

Erling Haaland, der har været tvunget på sidelinjen gennem længere tid grundet en skade, møder mandag Brentford sammen med resten af Manchester City.