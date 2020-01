Erling Braut Haaland sænkede Augsburg med tre mål, da den norske komet lørdag fik sin debut for Dortmund.

Erling Braut Haaland kunne næppe have ønsket sig en bedre start på sin tid som Dortmund-spiller.

Den 19-årige nordmand fik lørdag sin debut for den tyske storklub, da han blev skiftet ind mod Augsburg og med tre mål på lidt over 20 minutter var stærkt medvirkende til, at Dortmund vandt 5-3.

Drømmedebuten stiger dog ikke det unge es til hovedet.

- Jeg er rimelig afslappet omkring det. Jeg ved ikke helt hvorfor, siger Haaland om sin præstation efter lørdagens sejr ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er i en fantastisk klub med fremragende holdkammerater og gode folk omkring mig. Jeg er kommet her for at score mål, og det var en god debut for mig.

Haaland kom på banen i det 56. minut ved stillingen 1-3, og der skulle kun gå lidt over to minutter, før han første gang havde sendt bolden i mål.

Scoringen blev fulgt op med yderligere to kasser inden for de efterfølgende cirka 20 minutter.

- Han er stadig ung, og vi vil råde til ikke at forvente for meget, men han kommer med en masse styrke og har en fantastisk mentalitet, siger sportschef i Dortmund Michael Zorc efter kampen ifølge AFP.

Dortmund købte kort før nytår Erling Braut Haaland i østrigske Red Bull Salzburg.

Klubben ligger efter lørdagens sejr på fjerdepladsen i Bundesligaen med 33 point.

