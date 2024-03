Manchester City havde svært ved at score, men Erling Haaland fik hul på bylden og ramte nettet to gange.

Manchester City havde mere end svært ved at få hul på bylden, men Erling Haaland kom sit hold til undsætning og sørgede for en 2-0-sejr over Everton.

Den norske målmaskine scorede begge kampens mål, og på den måde kom han på måltavlen for første gang siden den skade, der holdt ham ude af fem Premier League-kampe fra midten af december til midten af januar.

Han ser dermed ud til at være helt klar til Champions League-opgøret mod FC København i Parken i den kommende uge.

Med sejren er de forsvarende engelske mestre tilbage på førstepladsen i Premier League, hvor klubben har et point ned til Liverpool på andenpladsen.

Arsenal er på tredjepladsen med tre point op til City, efter at alle tre klubber har spillet 23 kampe. Både Liverpool og Arsenal kommer en kamp foran, når de henholdsvis lørdag og søndag møder Burnley og West Ham.

Manchester City er dermed fortsat i en position, hvor klubben selv kan afgøre, om den skal være mester igen, men i lørdagens kamp holdt det hårdt.

Godt nok sad værterne tungt på spillet, men de havde meget svært ved at skabe store chancer. I lange sekvenser var Everton presset helt tilbage i eget felt, men hjemmeholdet fik ikke afsluttet inden for rammen én eneste gang før pausen.

Ifølge BBC er det ikke sket siden august 2022, at Manchester City har spillet en første halvleg uden at få en afslutning på mål.

Dengang skete det i en kamp mod Crystal Palace, hvor der dog for alvor blev lukket op for sluserne efter pausen. Manchester City endte med at score fire kasser, og Erling Haaland stod for de tre af dem.

Helt så godt gik det ikke lørdag, men efter 70 minutter var der bingo.

Efter et hjørnespark landede bolden hos nordmanden i venstre side af feltet, hvorfra han med højrebenet slyngede den i nettet på Citys første afslutning inden for rammen.

Haalands favoritben er egentlig det, der sidder til venstre, men det var ikke til at se, da han smækkede kuglen i nettet.

Et kvarter efter det første mål afgjorde Erling Haaland kampen, da han udnyttede et oplæg fra Kevin De Bruyne.

Nordmanden blev sendt afsted i høj fart, og efter at have vundet en duel med Jarrad Branthwaite var han helt fri foran mål. Uden pres satte han indersiden på og udplacerede Jordan Pickford i målet.

/ritzau/