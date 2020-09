Angrebskometen scorede for anden landskamp i træk, da Norge mandag slog Nordirland i Nations League.

Erling Haaland kan også score mål på stribe for Norge.

Efter at have lavet det ene mål efter det andet for Borussia Dortmund siden sit skifte til klubben i januar, kom den norske komet fredag for første gang på måltavlen for Norge i sin blot tredje optræden for nationalmandskabet.

Mandag var Haaland så på pletten igen. To gange sågar, da Norge i Nations League slog Nordirland med hele 5-1.

Efter en begivenhedsrig indledning halvflugtede Dortmund-angriberen bolden i mål til 2-1 efter kun cirka seks minutter. Ligesom i fredags blev Alexander Sørloth noteret for en assist på Haalands scoring.

På sin vej fra den tidligere FC Midtjylland-angribers hoved til Haalands fod ramte bolden dog en nordirer, der dermed endte med at få en uheldig birolle.

Sørloth var selv i målscorerens rolle, da han efter små 20 minutter gjorde det til 3-1.

Erling Haaland og Alexander Sørloth fortsatte det gode samarbejde ved 4-1-målet. Denne gang var Haaland oplægger til Sørloths scoring.

Men Dortmund-spilleren var ikke færdig. Han fik en stikning i dybden og bankede bolden op i hjørnet til slutresultatet 5-1 efter en times spil.

Norges kamp mod Nordirland blev spillet på Nations Leagues næsthøjeste niveau, B. På niveau A blev der mandag spillet to kampe.

Bosnien-Hercegovina tabte hjemme 1-2 til Polen, mens Italien tog en 1-0-sejr ude mod Holland.

Danmark skal forsøge at rejse sig efter lørdagens nederlag til Belgien, når England tirsdag kommer på besøg i Parken.

/ritzau/