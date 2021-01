Ingen præsidentkamp uden vilde løfter og beskidte tricks – heller ikke i FC Barcelona.

Her har præsidentkandidaten Emili Rousaud over for vælgerne givet udtryk for, at han har lavet en forhåndsaftale om at købe Erling Braut Haaland, hvis han vinder det forestående præsidentvalg.

Men den eftertragtede norske stjerneangribers agent, den berømte og berygtede superagent Mino Raiola, kalder det for fake news, at en sådan aftale skulle findes.

»Jeg har ikke talt med en eneste præsidentkandidat fra Barcelona – hverken om Haaland eller andre af mine spillere – og det kommer jeg heller ikke til. Når de har valgt en ny præsident i januar, kan de ringe til mig,« siger Mino Raiola til tyske Sport1.

Præsidentvalget i kaosramte FC Barcelona findes sted den 24. januar. Her skal medlemmerne af klubben finde afløseren for Josep Bartomeu, som blev afsat i efteråret.

Det var på et pressemøde i sidste uge, at valgløftet fra Emili Rousaud faldt via hans kandidat til sportschef-posten, Josep Maria Minguella.

»Jeg har personligt talt med Raiola, og vi kender alle vilkårene, og hvis vi vinder, vil vi dagen efter ringe til Mino Raiola og acceptere vilkårene,« sagde Josep Maria Minguella om den angivelige aftale med Raiola og Dortmund-angriberen Haaland, som både AS og Marca har skrevet om.

20-årige Erling Braut Haaland jagtes af flere af Europas største klubber. Til sommer kan han angiveligt købes fri for knap 500 millioner kroner som følge af en frikøbsklausul i hans kontrakt med Dortmund.