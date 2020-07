Der er blevet løftet øjenbryn. Det er Christian Gytkjær fuldstændig klar over.

Men hvor skeptikerne har set landsholdsangriberen skifte som topscorer i Polen og fra Europa League-bold til en Serie B-klub, der lige er rykket op, har Gytkjær set noget helt andet i Monza, der styres af den tidligere italienske premierminister og ejer af AC Milan Silvio Berlusconi.

»Deres ambition er at lave det nye AC Milan her. De har kæmpe ambitioner om at rykke op i år, og det er jo næsten en katastrofe, hvis ikke det sker,« siger Christian Gytkjær.

Jo jo, topscoreren fra den bedste polske række har da også selv været i tvivl, da telefonen første gang ringede med et tilbud om at komme til en klub, der kun var på vej op i den næstbedste italienske række.

»Michael (Johansen, agent, red.) blev ringet op af den italienske agent fra Monza. Jeg kendte ikke til projektet og havde ikke hørt så meget om det, så først var det ikke lige noget, jeg overvejede. Der blev helt stille i den anden ende,« siger Gytkjær og uddyber:

»'Er du sikker på det?,' lød det nærmest. Det er kæmpestort for italienerne hernede. Det har jeg fundet ud af, efter jeg er kommet herned. Hvor voldsomt det er, og hvor store kræfter der er bag det. De to drenge ved godt, hvordan man skal bygge en topklub op sammen med de andre, de har med fra AC Milan.«

'De to drenge' er såmænd bare Silvio Berlusconi og Adriano Galliani - de to bosser, der i mere end 30 år styrede AC Milan indtil 2017. Det er de to samme mænd, som siden 2018 har fundet et nyt fodboldprojekt i Monza.

»Jeg har ikke mødt Berlusconi, men Galliani har jeg spist med i et par dage nu, og træneren har jeg også mødt,« fortæller Gytkjær.

Der skulle heller ikke meget research til, før Christian Gytkjær så noget helt andet end skeptikerne. En hverdag i Milano, en klub bygget af tidligere AC Milan-bosser, krav om at blive en topklub i Serie A og en pengekiste, der matcher de ambitioner.

Den research sendte også Gytkjær forbi en historie fra 2018, som har fyldt lidt i de italienske og nu danske medier. Om Silvio Berlusconi, der sagde, at han ikke ønskede spillere med hverken tatoveringer, øreringe eller skæg og samtidig skulle have ordentlige frisurer.

»Jeg spurgte Galliani om det, men jeg var så pæn en mand, så mit skæg var fint nok,« siger Gytkjær og griner lidt.

Er det sandt?

»Nej, ikke lige Galliani personligt, men jeg har da spurgt dem om den artikel der. Det var sagt lidt med et glimt i øjet. Det skulle ikke tages bogstaveligt.«

Han har endnu ikke selv mødt den kulørte Silvio Berlusconi, men måske kommer det, når ferien er overstået igen i midten af august.

»Jeg har kun været hernede i to dage, og det er gået så stærkt. Det kan da godt være, at han kigger forbi, når jeg kommer tilbage. Det ved jeg ikke. Men det er heller ikke derfor, jeg er taget herned. Det er hele pakken, der er spændende, og jeg er sikker på, at jeg har taget den rigtige beslutning. Det er en fed klub.«

Og du beholder skægget?

»Jeg beholder skægget lige nu, ja. Det er mest, fordi fruen siger det.«