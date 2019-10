Den formstærke landsholdsangriber Christian Gytkjær vil gerne prøve sig af i en større liga end den polske.

Christian Gytkjær, som høvler mål ind i den polske fodboldliga for Lech Poznan, har ambitioner om mere.

I Polen er det i denne sæson indtil videre blevet til syv mål i ni ligakampe.

Landsholdsangriberen er i en alder af 29 år først for nylig blevet fast inventar i landstræner Åge Hareides trup.

- Jeg har selvfølgelig ambitioner om mere. Det er klart, at hvis du skal være med her, skal du have et højt ambitionsniveau, og det har jeg også, siger Gytkjær.

Han ser gerne fodboldkarrieren fortsætte på nogle andre breddegrader end de nordlige, når hans kontrakt udløber til sommer.

- Nu har jeg været i det kolde nord længe, så det ville måske være rart med lidt varmere himmelstrøg og lidt sol på kinderne, siger Gytkjær.

Karrieren har foruden Polen blandt andet budt på ophold i FC Nordsjælland, Haugesund, Sandnes Ulf, Rosenborg og 1860 München.

Gytkjær har spillet syv A-landskampe, men kun en fra start. Alligevel har han været vigtig i de seneste EM-kvalifikationskampe, hvor han reducerede til 2-3 mod Schweiz i Danmarks comebackkamp, der endte 3-3.

Efterfølgende blev det til to scoringer i 6-0-sejren ude over Gibraltar.

Danskerens eventuelle skifte til en anden liga end den polske er ikke med tanke på, at det er nødvendigt for at forblive en del af landsholdstruppen.

- Man skal ikke forklejne Polen, der er også folk fra Superligaen, der har været med før. Så det er ikke et mål at skifte klub på grund af landsholdet, understreger han.

/ritzau/