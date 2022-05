Det skabte et vældigt postyr, da privatflyet gik på vingerne.

Manchester City-stjernen Ilkay Gündogan blev pludselig meldt på vej til Real Madrid – men han skulle altså til København.

»Nogle gange er private årsager ikke relateret til fodbold,« skrev hans partner Sara Arfaoui i en Instagram-story, som Manchester Evening News har bragt.

Årsagen var nemlig lykkelig, idet parret er blev gift på Københavns Rådhus – ifølge B.T.s oplysninger i mandags.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sara Arfaoui Gündogan (@sarabenamira)

Natten til onsdag offentliggjorde de så vielsen, og selvom det er svært at se den direkte forbindelse til København, så giver det faktisk god mening, at det netop var Danmark, der blev destinationen for den italienske tv-vært og den tyske fodboldspiller, der sikkert gerne ville undgå Brexit-vanskeligheder ved at blive gift i England.

Kilder tæt på stjernen forklarer, at der var en særlig grund til, at Gündogan ønskede at blive gift i København, og det skyldes, at hans hjerteklub Galatasaray har fejret sin største triumf i byen – nemlig UEFA Cup-sejren over Arsenal i 2000 i Parken. Dengang var han bare ni år gammel, men det har virkelig gjort indtryk.

Derudover var det også praktisk, erfarer B.T., hvilket giver god mening, når man spørger Jesper Hyldal, der er kontorchef for Vielseskontoret i Københavns Kommune.

Han fortæller, at han ikke kan forklare nærmere om den enkelte vielse – men generelt søger mange udlændinge til landets hovedstad for at blive gift. Ud af 6.091 vielser i 2021 var hele 2.931 udenlandske par.

»Der er mange, der vælger at blive gift i København og Danmark i det hele taget, og det skyldes flere ting. Nationalt kan vi godkende folk til at blive viet, selvom de er her på et turistvisum. Det betyder, at man lidt lettere kan komme til i Danmark.«

»Det offentlige Danmark er relativt servicemindet og ubureaukratisk i forhold til mange andre lande – specielt i forhold til Tyskland. Der er det mere omstændeligt og langsommeligt med at få godkendt folk til at blive gift. Derfor kommer specielt mange fra Tyskland til, men vi får nu ret mange fra hele verden til at komme hertil.«

»Man bliver godkendt hos Familieretshuset, hvor man søger om det. De sender så den godkendte ansøgning til den valgte kommune, og det er en relativt hurtig procedure.«

»Hele Københavns tanke er jo at bruge det som bryllupsturisme – sagt lidt poppet. De kommer hertil, er glade og bruger penge som andre turister. Og den ydelse, de får af det offentlige, betaler de selv for. De betaler for at få godkendelsen hos familieretshuset.«

Det koster 1.650 kroner, men mon ikke Gündogan-parret er gode for den slags penge.

Han har kontrakt med stenrige Manchester City til 2023, og de nyeste meldinger fra det engelske tyder på, at Pep Guardiola ønsker at beholde sin tyske midtbanespiller.