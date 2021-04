Det må være et af de dyreste gule kort i verden. Til en værdi af 30 millioner danske kroner.

Så meget kostede det for det tyske fodboldforbund, at en fan ved navn Thorsten Fischer blev rød i bærret og fuldstændig mistede al troen på retfærdighed i herrefodbold under et opgør i den næstbedste tyske række.

Den omtalte kamp var mellem Würzburger Kickers og Nürnberg, og i slutminutterne af det slag, der i øvrigt endte 1-1, fik Nürnbergs Lukas Mühl et gult kort, og det, mente Thorsten Fischer, var helt forkert.

I Fischers øjne skulle han have været vist ud.

Sådan er der så mange meninger om dommerkendelser. I det her tilfælde er Thorsten Fischer dog ikke nogen hr. hvem som helst.

Udover at være fan af Würzburger Kickers, der skraber bunden af 2. Bundesliga og i den grad har brug for sejre, er Thorsten Fischer nemlig samtidig chef i virksomheden Flyeralarm, der ligger et anseeligt beløb i det tyske fodboldforbund, og det var de penge, han trækker ud som følge af det gule kort.

Han vil nemlig ikke længere sponsorere forbundet DFB, men holder dog stadig fast i at være kvindelandsholdets hovedsponsor.

»Efter 11 kritiske fejl i dag giver jeg mundtlig besked – helt rolig og uden følelser – om, at vi opsiger alle kontrakter med DFB. Det gælder alle sponsoraftaler med landsholdet og DFB,« siger Fischer ifølge TV 2 Norge og tilføjer:

»Jeg har mistet troen på og håbet for ligebehandling,« siger han og understreger, at kvindelandsholdet ifølge hans mening ikke skal lide under den dårlige dømmekraft, han oplevede i weekenden.

Og sådan kan det gå til, at et gult kort koster mange millioner af kroner.