Efter to udesejre i træk blander FCK sig for alvor i topstriden, og hos både spillere og træner er troen stor.

FC København havde en mildest talt kaotisk efterårssæson, hvor resultaterne svigtede, og cheftræner Ståle Solbakken fik en fyreseddel.

Men fodboldens verden forandrer sig konstant, og nu blæser der mere positive vinde over hovedstadsklubben.

Februar er startet med to sejre, og FCK ligger nu bare fire point fra førstepladsen inden Brøndbys opgør mod AaB.

FCK's målscorer til 2-0 mod AC Horsens, Jonas Wind, var selvsagt tilfreds efter sejren i Superligaens 15. spillerunde.

- Der er en god stemning i omklædningsrummet og en god tro på tingene. To sejre hjælper på humøret og medfører, at der bliver bygget en vindermentalitet op.

- Der er andre hold, der har en bedre position end os, men jeg tror da personligt på, at vi kan vinde guld. Hvis troen på guld ikke var der, ville det være et problem, siger Jonas Wind.

Kampens første målscorer i sejren over Horsens var Viktor Fischer, som før målet ikke havde scoret i ligaen siden december 2019. Ligesom Wind ser han lyst på resten af sæsonen.

- Vi arbejder os stille og roligt fremad. En stime af kampe uden nederlag gør, at vi føler os ovenpå. Vi er FCK, så vi går selvfølgelig efter at vinde guld.

- Med et presset kampprogram skal der ikke meget til, før et hold kan stikke af. Men vi tager det et skridt ad gangen og forsøger at samle så mange point som muligt, siger Fischer.

Ligesom Viktor Fischer vil FCK-cheftræner Jess Thorup også helst se på én kamp ad gangen. Men den gode stime glæder ham selvsagt.

- Det bliver én lang sej kamp om at komme tilbage til toppen. Det blev til en sejr over Horsens, og det glæder jeg mig over. De to udesejre er et godt skridt på vejen på at bringe os tilbage til toppen, hvor vi hører til, lyder det fra cheftræneren.

/ritzau/