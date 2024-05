FC Midtjylland vil helst undgå uheldige billeder på nettet og sender derfor ubrugt guldtøj til destruktion.

Der går sjældent mange minutter, fra slutfløjtet lyder i en pokalfinale eller sidste superligarunde, til spillere og trænere fra mesterholdet står med guldtrøjer, kasketter og parykker på.

Og ofte fylder fansene hurtigt derefter gadebilledet med spritnye trøjer til minde om den store dag.

Men når Superliga-titlen som i år balancerer på en knivsæg, er flere hold nødt til at forberede sig på festen. Og så ser meget af det indkøbte guldtøj aldrig dagens lys, forklarer FC Midtjyllands kommercielle direktør, Jacob Jørgensen.

- Umiddelbart er det noget, man destruerer og aldrig viser frem, siger han.

Brøndby og FC Midtjylland har før sidste runde søndag samme antal point, men midtjydernes målscore er markant ringere, og reelt kan de ikke selv afgøre det.

Af samme årsag har FC Midtjylland købt konservativt ind denne gang.

Kun når klubben har skæbnen i egne hænder, står lageret af guldmerchandise klar, og til søndag er der derfor blot skaffet en bunke trøjer til spillerne i tilfælde af en triumf.

- Vi vil undgå den situation, hvor vi har flere tusinde trøjer, vi skal destruere, lyder det fra Jacob Jørgensen.

Noget anderledes forholder det sig i en pokalfinale, hvor man bliver nødt til at forberede sig på at vinde og derfor kan stå tilbage med mange ubrugelige souvenirs, tilføjer han.

Spørgsmålet er, om der generelt kunne findes et mere bæredygtigt alternativ til at skaffe trøjerne af vejen.

- Vi synes, at der findes mange gode initiativer, og vi sender blandt andet meget sportsudstyr til Afrika.

- Men vi synes ikke, at det ville klæde nogen, at der løb nogen rundt med FC Midtjylland-trøjer, hvor der står ”Dansk mester 2024”, hvis vi ikke bliver det. Det ville vi faktisk synes, var åndssvagt, og der kunne komme nogle uheldige billeder af det, som vi ikke synes, ville være til gavn for nogen, siger han.

Også AGF ville undgå at stå med for mange ubrugelige varer, da klubben tidligere i maj stod i pokalfinalen med mulighed for at vinde sin første titel i 28 år.

Aarhusianerne havde hverken fået forproduceret guldtrøjer eller sjove hatte til spillere og fans, fortæller marketingdirektør Asger Munkholm.

- Vi har ikke købt 10.000 pokalvindertrøjer hjem, som nu skal ligge i en container og rådne. Det ville være ressourcespild, hvis vi så tabte, som vi gjorde, og i vores hoveder ville det være at "jinxe" det alt for meget, siger han.

Tilovers var til gengæld en del trøjer med motiv af selve finalen, som ikke var blevet solgt op til kampen.

Og de har ikke overraskende været knap så attraktive siden. Men som en del af AGF's bæredygtighedsstrategi bliver de genanvendt, understreger Asger Munkholm.

- Vi står selvfølgelig med nogle varer, vi ikke kan bruge, og der har vi et program for, hvordan vi kommer af med dem på den mest forsvarlige måde, siger marketingdirektøren.

Brøndby ønsker ikke at oplyse om sine indkøb og forberedelser før søndagens matchbold mod AGF og konstaterer blot i et skriftligt svar, at klubben "ikke har vundet noget endnu".

/ritzau/