Thorup og Boffe.

Søndag aften står de foran hver deres trænerbænk i Parken – som cheftrænere for landets to bedste fodboldhold.

To rivaler i tvekamp om Superligaguldet i 2022.

Men forholdet mellem Bo Henriksen og Jess Thorup er mere end det. Og det kan dateres langt tilbage. Minimum 27 år.

For i 1995 gnubbede de to herrer nemlig skuldre. Både i OBs omklædningsrum – og som skolekammerater på Tietgen Erhvervsskole i Odense.

Den fælles fortid på skolebænken er dokumenteret af flere reklamebilleder, der florerer på de sociale medier – til stor morskab og fascination for danske Superligafans.

Foto: TietgenSkolen Vis mere Foto: TietgenSkolen

Faktisk er de to toptrænere også flankeret af AGF-træner David Nielsen på flere af skolebillederne fra dengang. Og Bo Henriksen synes selv, at det er ret kuriøst.

»Tietgen Erhvervsskole må jo kunne et eller andet, haha! De må jo have nogle uddannelser helt ud over det sædvanlige,« griner Bo Henriksen i telefonen på vej hjem til Risskov efter træning i Herning – mens han lader tankerne glide ned ad mindernes allé.

»Det var en super tid. Vi havde en fantastisk inspektør, kan jeg huske. Helge Helding hed han. En fantastisk mand – han kan godt fortælle historier om mig, det kan jeg love dig for!«

Jess Thorup skal heller ikke bruge lang tid på at fremkalde reklamebilledet, hvor han og Bo Henriksen står i stramt jakkesæt og ligner to unge mænd, der er klar til at erobre Wall Street.

»Haha … jeg har faktisk selv det billede derhjemme. Jeg synes, at det er sindssygt spændende og interessant, at tre gutter fra en fantastisk tid i OB alle nu står og er superligatrænere.

»Det er fedt og glædeligt. Jeg er meget stolt – også på deres vegne – over, at vi er kommet så langt. Det er faktisk fantastisk.«

Bo Henriksen var på skolen på en Team Danmark-ordning, og han tog en Højere Handelseksamen, mens Jess Thorup uddannede sig til merkonom – selvom Bo Henriksen er i tvivl om, hvad hans kommende trænerkollega egentlig studerede.

»Så meget så vi jo heller ikke til hinanden på skolen. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad Jess lavede der, haha. Jeg tog jo sådan en 'HH'. Jess var nogle år ældre, og jeg tror, at han tog nogle enkeltfag af en slags.«

Foto: Tietgen Skolen Vis mere Foto: Tietgen Skolen

Men til gengæld så de to masser til hinanden på OBs træningsanlæg i Ådalen, hvor de begge – i øvrigt sammen med David Nielsen – kæmpede om spilletiden i de striwedes angreb. Og selv om de var konkurrenter, blev der knyttet tætte bånd.

»Ja, jeg har altid haft et super, super fint forhold til Jess. Han er jo i virkeligheden et rigtig godt menneske med rigtig gode værdier.«

»På træningslejrene i OB spillede vi meget Risk (brætspil, red.) sammen. Her gav han mig kælenavnet Boffe. Og det hænger ved, og i mange kredse er jeg stadig mest kendt som Boffe. Og det var Jess, der fandt på det.«

»Vi havde det skideskægt sammen. Mest af alt husker jeg ham som gennemsyret sympatisk. Dengang – og stadig i dag – var det vanskeligt at komme op på førsteholdet som ung spiller. Men Jess var én, man kunne læne sig op ad – han var en god fyr, som ville os det bedste.«

Hvor Jess Thorup er den tænksomme og kontrollerede type, som man for 25 år siden let kunne spå en karriere på sidelinjen, er både Bo Henriksen og David Nielsen spradebasse-typer, som måske til nogens overraskelse har vist sig at indeholde en toptræner.

Men Jess Thorup er ikke blandt de overraskede.

»David og Bo er to fantastiske fyre – og ja, der er gang i dem, og vi har haft så mange gode timer sammen – men man skal ikke underkende deres fodboldfaglighed.«

»De har formået at bringe deres erfaring som spillere ned til et niveau, hvor de kan lære det fra sig. Det skal de være rigtig stolte over. Jeg er ikke overrasket, nej,« lyder det fra FCK-bossen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Søndag klokken 18.00 lægger Bo Henriksen og Jess Thorup i 90 minutters tid venskabet og minderne fra sig.

FC Midtjylland er presset på tabellen og skal på løvejagt. Og de jagter også hævn for 0-1-nederlaget hjemme til FCK for en måneds tid siden – et nederlag, der stadig kan få Bo Henriksen til at knase tænder af irritation.

»Ja, vi tabte. Men det var ikke en kamp, som vi var i nærheden af at skulle tabe. Skulle der have været en vinder, skulle det nok have været os. Uafgjort havde nok været mest retfærdigt,« lyder det fra Bo Henriksen, der ser gode muligheder for hævn i Parken.

»Vi har fået vores energi tilbage. Alle vores spillere er klar. Vi er godt klar over, at vi har givet os selv nogle svære forudsætninger, men nu skal vi ud og jagte – og det bliver sgu fedt og sjovt!«