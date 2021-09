Fire danske klubber synes nok, at de kommende måneder bliver »top dollar«, fordi de kan se frem til at skovle millioner ind på kontoen. Rigtig mange millioner.

Der er naturligvis tale om Brøndby, FC Midtjylland, FC København og Randers FC, der alle sparker gang i deres europæiske eventyr torsdag aften i henholdsvis Europa League og Conference League.

Pengene i de to europæiske turneringer er blevet store. Så store, at forestillingen om, at Conference League er en »Mickey Mouse-turnering«, som nogle fans har udtrykt det, vist godt kan pakkes sammen. I hvert fald er turneringens potentielle betydning for klubberne klar at få øje på, selvom det ikke er de største hold, der kommer til at konkurrere.

Brøndby og Midtjylland, der er kvalificeret til Europa League-gruppespillet, får et startbeløb på 27 millioner kroner for at have sikret sig deltagelse. Det viser et dokument fra UEFA. FC København og Randers kan også se frem til en ordentlig sjat penge.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

For startbeløbet i Conference League (ECL) ligger lige i underkanten af 22 millioner kroner.

I begge turneringer gælder det, at der kan blive lagt bonusbeløb oveni, afhængigt af klubbernes præstationer. Og her er der også meget at hente.

Hvert point i Europa League-gruppespillet giver i omegnen af 1,55 millioner kroner, imens beløbet ligger en tand længere nede på 1,2 millioner kroner per point i ECL. Altså vil det cirka udløse henholdsvis 4,65 og 3,6 millioner kroner for en sejr.

Og det er ikke den eneste form for bonus, som klubberne kan modtage. Når klubberne kommer til forskellige stadier i turneringerne, bliver en bonus også udløst. Eksempelvis vil en gruppevinder i Europa League modtage 8,2 millioner kroner. I ECL vil det give 4,8 millioner kroner.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det slutter faktisk ikke her. Udover præmiepenge kommer klubberne også til at få en bid af kagen i en såkaldt 'market pool' og koefficientbaserede bonusser. 'Market poolen' er på 2,23 milliarder kroner for Europa League og en milliard kroner i ECL.

De koefficientbaserede bonusser vil blive fordelt efter, hvor højt rangeret et givent hold er på koefficientlisten. Den samlede pulje, som klubberne skal dele, lyder på knapt 520 millioner kroner i Europa League og 175 millioner kroner for ECL.

UEFA oplyser i dokumentet, at beløbene er baseret på deres bedste nuværende forudsigelse, men at coronapandemiens indflydelse gør, at de stadig ikke kan oplyse de eksakte summer, hvorfor beløbene kan ende med at blive justeret en smule i slutningen af sæsonen.

De danske klubber skal som sagt spille torsdag. For Randers og Brøndby er der tale om store milepæle, da Randers aldrig har været i et europæisk gruppespil før, imens det senest skete for Brøndby i 2005. FC København og FC Midtjylland er mere velkendte ansigter i de europæiske turneringer.