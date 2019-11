Danmark skal til EM, og nu, hvor dét står klart, kan de danske landsholdsspillere se frem til andet end blot deltagelsen ved sommerens slutrunde.

Der venter nemlig spillerne en klækkelig bonus for deres præstation i EM-kvalifikationen.

Ifølge vilkårene for deltagelse i DBU’s herresenior-landsholdstrupper gældende fra 2018 til 2024, som er indgået mellem Spillerforeningen og DBU, skal Simon Kjær og co. nemlig belønnes for at hive EM-billetten i land.

Christian Eriksen, Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Jens Stryger Larsen er de eneste spillere, der har spillet alle otte EM-kvalifikationskampe fra start.

De danske spillere i Dublin efter 1-1 kampen, der sikrede EM-billetten. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere i Dublin efter 1-1 kampen, der sikrede EM-billetten. Foto: Liselotte Sabroe

Og det betyder, at de fem spillere modtager landsholdstruppens største bonus på hele 314.184 danske kroner hver for deres deltagelse i kvalifikationen.

Dertil får alle danske spillere, der har været en del af kvalifikationen, bonusser oveni for at starte inde og for uafgjorte kampe og sejre på udebane og hjemmebane.

Danmark formåede at vinde udekampen mod Gibraltar og de tre hjemmekampe mod Gibraltar, Georgien og Schweiz. Derudover bød EM-kampagnen yderligere på fire uafgjorte resultater.

Det giver en samlet bonus på hele 489.083 danske kroner til hver af de fem spillere.

Christian Eriksen er blandt de spillere, der får den største bonus efter EM-kvalifikationen. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Christian Eriksen er blandt de spillere, der får den største bonus efter EM-kvalifikationen. Foto: DAVID KLEIN

Bonus-satser for EM-kvalifikationen Alle beløb er udregnet pr. spiller 1 kamp - 39.273 kroner Hjemmebanesejr - 20422 kroner Udebanesejr - 34.037 kroner Uafgjort - 10.473 kroner Startplads - 9.426 kroner

Foruden udsigten til lige godt en halv million kroner kan netop Delaney, Kjær, Schmeichel, Eriksen og Stryger Larsen også se frem til en yderligere bonus, hvis alle fem bliver udtaget til sommerens EM-slutrunde.

For ifølge samme aftale mellem DBU og Spillerforeningen betyder Danmarks EM-deltagelse, at DBU skal betale yderligere 4.075.000 danske kroner til den 23-mands spillertrup, som Åge Hareide udtager til sommer.

Landsholdets EM-deltagelse betyder også, at UEFA udbetaler cirka 70 millioner kroner til DBU, og heraf venter der efterfølgende endnu en bonus til den danske spillertrup.

Netop den bonus afhænger dog af, hvordan det går Danmark til EM - hvor mindst to kampe foregår på hjemmebane!