Hvis du skal fejre de danske mestre fra FC København, så kan du godt tage fri i morgen.

Festen fortsætter nemlig på Frederiksberg Rådhus Plads.

Det skriver FC København på Twitter.

'Vi forventer, at spillerne ankommer cirka klokken 23.30,' lyder det.

På nuværende tidspunkt befinder FC København sig dog langt fra hovedstaden - nærmere betegnet på en Circle K-tankstation i Jylland.

Tidligere på dagen spillede københavnerne nemlig mod Viborg på udebane.

Klokken 18 startede kampen på Brøndby Stadion, hvor de gule fra Vestegnen tog imod FCKs guldduellanter fra FC Nordsjælland.

FC Nordsjælland kunne dog intet stille op mod et flyvende Brøndby-mandskab, der med en brandvarm Mathias Kvistgaarden, sejrede med 5-1.

Dermed var guldjagten definitivt slut for FC Nordsjælland omkring klokken 20, og her var FCK altså endnu ikke nået over Lillebæltsbroen.

Derfor startede fejringen på en Circle K-tankstation, hvor der blev købt øl i lange baner.