Der var lagt op til en gyser af en guldduel, da mesterskabsslutspillet blev sparket i gang i slutningen af marts.

Her var der kun ét point, der adskilte FC København og FC Midtjylland.

Men de forsvarende danske mestre tabte hurtigt pusten, og tre runder inden sæsonafslutningen kunne ulvene konstatere, at københavnerne er løbet med guldet.

Herunder leverer B.T. tre bud på, hvorfor FCM på den lange bane ikke har kunnet følge med FCK i denne sæson.

1: Offensiven har skudt med løst krudt

Med 16 sæsonscoringer kan man ikke som sådan klandre Paul Onuachu, som er FCM’s ubestridte førsteangriber. Det er dog et stykke under FCK’s Dame N’Doye. Og der har været perioder, hvor nigerianerens skarphed har svigtet - eksemplvis i mesterskabsslutspillet. Værre har det dog stået til med de øvrige offensive ulve, som skulle tage over, når Lange-Paul ikke slog til. Angrebsreserven Mayron George har haft en pauver sæson med et hav af store afbrændere og kun fire scoringer.

Derudover har kantspillerne, som er så vigtige i FCM’s system, været meget svingende i deres præstationer. Awer Mabil havde et godt efterår, men er dykket i niveau efter nytår. Den brasiliansk-norske dribler Gustav Wikheim, som var en nøglespiller sidste forår, har tilbragt mange minutter på bænken og har blot scoret to mål i sæsonen - og det var tilbage i august!

Frank Onyeka er kommet flot tilbage fra et skadesplaget efterår, mens Rilwan Hassan også til tider har været en brugbar mulighed på kanten uden dog at løfte holdets niveau. Hverken Bozhidar Kraev eller Artem Dovbyk har spillet nogen rolle på grund af lavt niveau og skader. Dertil kommer, at Marc Dal Hende ikke helt har formået at bygge videre på forrige sæsons næsten uvirkelige scoringssnit fra venstre wingback-positionen (og det kan man altså ikke klandre ham for).

Tilbage står, at FCM inden weekendens kampe havde scoret ti mål færre end FCK i sæsonen.

2: Midtbanen har manglet overskud

I mesterskabssæsonen sidste år havde veteranen Jakob Poulsen fået sin anden ungdom, og han var frem mod VM på tale til et comeback på landsholdet. De tanker er der ingen, der har i denne sæson.

Den 35-årige midtbanekriger, som er - og i mange sæsoner har været - den måske vigtigste spillemæssige brik hos FCM, og klubbens første mand på holdkortet holder fortsat et højt niveau. Men det har alligevel virket, som om han har manglet det sidste overskud i særligt de store kampe. På målfronten er han på niveau med sidste sæson, men han har med syv assists før weekendens kampe et stykke op til de 14 målgivende afleveringer, han opnåede i guldsæsonen.

Samtidig er det spille- og energimæssigt gået samme vej med hans faste midtbanemakker Tim Sparv, som har døjet med skader, og som i en alder af 32 år også har sin bedste tid bag sig.

Og når brasilianske Evander, som der er store forventninger til på heden, kun i glimt har vist sit høje brasser-niveau - og når nyindkøbet Simon Okosun har fået ødelagt en stor del af sæsonen med skader - så har man en midtbane, der over en hel sæson ikke har kunnet hamle op med det, FCK’s ditto har leveret.

3: De er gået kolde i mesterskabsspillet

Et point fra FCK, da guldkampen gik ind i sine afgørende 10 kampe - kørt agterud seks kampe senere. Med kun to sejre i mesterskabsslutspilskampene inden weekendens runde havde FCM reelt allerede tabt guldet på jorden her. Modsat FCK har midtjyderne ikke formået at vinde deres kampe mod Esbejrg fB og FC Nordsjælland, og de har sågar tabt til Brøndby IF på hjemmebane og mod de direkte guldkonkurrenter FCK.

Netop københavnerne har gjort rent bord, og så var den guldprut slået.

Forklaringerne på FCM's koldstart i mesterskabsslutspillet kan være en kombination af ovenstående. Særligt iøjenfaldende har det i hvert fald været at opleve formdykket hos Evander, holdets til tider sambatryllende midtbanestjerne, og måltørken fra topscorer Paul Onuachu, netop som sæsonen skulle afgøres.

Særligt Evanders sløje spil efter grundspillets afslutning har været markant, mens Onuachu, som har fået debut på Nigerias landshold i dette forår og gerne vil sælges til en stor klub i Europa, skulle seks kampe ind i slutspillet, før han kom på tavlen med to mål mod FC Nordsjælland og dermed holde liv i et meget tyndt håb om et vanvidscomeback i guldkampen.