Er du vimmer et juledrøn!

Thomas Delaney uddelte en smuk og noget præmatur julegave til Sevilla-fansene i form af et gudesmukt langskudsmål for sin klub i 1-0-sejren over Club Athletic.

I det 38. minut røg en tilfældig bold hen til Delaney, som tæmmede den et par meter uden for feltet, hvorefter han følt og med stort overblik og sparketeknik curlede kuglen over i det lange hjørne.

Sikke en stjernestund og oprejsning for den danske EM-helt, som med sin første scoring i Sevilla-trøjen sikrede en vigtig sejr til sin klub, som kæmper med i toppen af La Liga.

Foto: Yoan Valat Vis mere Foto: Yoan Valat

Det er ellers kun få uger siden, at lokale medier i Spanien skrev om, at den spanske topklub var klar til at sende Delaney væk igen.

Det har nemlig hidtil været med blandet succes, at den danske landsholdskriger har indtaget Sevilla efter sit skifte i sommer fra Borussia Dortmund.

Danskeren har som sådan fået fint med spilletid, men han har også i perioder siddet ude på bænken og har blandt andet gjort sig uheldigt bemærket med et dumt rødt kort.

Men til aftenens opgør i Baskerlandet var han 'taget til nåde' og fik chancen fra start af træner Julen Lopetegui.

Og han gjorde generelt en god figur på midtbanen, som blev kronet med matchvinder-målet og kåringen som kampens spiller.

Med udebanesejren har Sevilla fem point op til Real Madrid på førstepladsen i La Liga.