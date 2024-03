Pep Guardiola vidste, hvilken kulisse Parken kan skabe, og det håndterede City med en masse afleveringer.

Pep Guardiola og Manchester City var fuldstændig forberedt på den kulisse, der ventede dem i Parken i Champions Leagues ottendedelsfinale tirsdag aften.

En fyldt nationalarena stod bag FC København-mandskabet og skabte en flot ramme om kampen, men Manchester City leverede en toppræstation og styrede slagets gang i 3-1-sejren.

For at tage toppen af den intense stemning i Parken var det med fuldt overlæg, at Manchester City masserede bolden rundt i lange sekvenser.

- En gang fik jeg rådet fra en træner om at prøve at lave 1000 afleveringer, hvis man er på et stort stadion med et vildt publikum imod sig. På den måde vil atmosfæren på stadionet blive mindre intens, siger Manchester Citys cheftræner, Pep Guardiola.

- Det forsøgte vi på at gøre mod FCK. Vi ville håndtere stemningen i Parken ved at styre tempoet.

Den mission lykkedes i store dele af opgøret, som City dominerede totalt. Hele 75 procent af den samlede boldbesiddelse var nemlig i englændernes favør, da kampen havde nået sin ende.

Det var et yderst professionelt mandskab, som FCK mødte i den engelske storklub. For Pep Guardiola var det vigtigt, at Manchester City-spillerne forstod, at de ikke måtte undervurdere københavnerne.

- Det var vigtigt, at spillerne vidste præcis, hvilken slags kamp der ventede dem her mod FCK.

- De forstod det og reagerede med den rigtige attitude. Hele holdet leverede på et topniveau, for ellers havde vi ikke kunne lave dette resultat i en europæisk kamp, siger Guardiola.

Specielt har den spanske træner haft et skarpt øje på de hjemmekampe, som FCK spillede i efteråret, hvor danskerne slog Manchester United og Galatasaray samt leverede en flot præstation mod Bayern München, der dog endte med at vinde 2-1.

- Jeg så FCK's kampe mod Bayern og Manchester United, hvor man kunne se, hvor svært det var for de hold. Det vidste jeg, at det ville blive for os, og det forstod mine spillere også, siger City-træneren.

FCK skal forsøge at skabe miraklet 6. marts, hvor returkampen i Manchester venter.

/ritzau/