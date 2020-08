Det er gået galt for Manchester City i Champions League i alle sæsoner med Josep Guardiola som manager.

Josep Guardiola har i tre sæsoner i træk ikke formået at få Manchester City videre end til kvartfinalerne i Champions League.

Det vil City-manageren have lavet om på, fortæller han efter lørdagens skuffende nederlag på 1-3 til Lyon i kvartfinalen.

- Det er, hvad det er. Vi skal finde en måde at lukke hullet, så vi kan komme i semifinalerne i Champions League, siger Guardiola til uefa.com.

City fik udlignet til 1-1, men Lyon scorede to mål i slutfasen, og så var det afgjort.

- Anden halvleg var ok, vi var der. Jeg havde følelsen af, at vi var bedre, men man er nødt til at være perfekt i denne turnering. Og det var vi ikke, siger Guardiola.

Under kampen protesterede Guardiola højlydt over nogle kendelser, der ikke gik Citys vej ved Lyons scoringer, som blev godkendt efter VAR-gennemsyn.

- Jeg vil ikke tale om episoderne. Det kommer bare til at se ud som om, jeg klager eller kommer med undskyldninger. Vi er ude.

- Jeg troede, at vi var klar, men vi lavede fejl. Det er derfor, vi er ude, siger spanieren.

Lyon skal nu møde Bayern München i semifinalen på onsdag. I tirsdagens semifinale skal RB Leipzig møde Paris Saint-Germain.

/ritzau/