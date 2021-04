Under Pep Guardiola har Manchester City aldrig været længere end kvartfinalen i Champions League.

Når snakken falder på verdens bedste fodboldtrænere, vil de fleste formentlig nævne Manchester Citys Pep Guardiola som en af de første.

Den spanske træner er både i den brede befolkning og blandt trænerkolleger højt agtet og respekteret for sin evne til at skabe resultater med offensiv og teknisk betonet fodbold.

Det fik i 2016 Manchester City til at udstyre Guardiola med en kæmpe kontrakt. Han var træneren, som kunne og skulle skaffe de stenrige ejere fra Abu Dhabi klubfodboldens hellige gral, Champions League-trofæet.

- Lige fra da jeg kom hertil, har jeg fået at vide af ejerne, at jeg skal vinde Champions League, har Guardiola fortalt.

Men når han onsdag sender sine udvalgte på banen i Dortmund for at forsvare en 2-1-føring i dobbeltopgøret mod Borussia Dortmund, er det i håbet om for første gang at nå frem til semifinalerne. I femte forsøg.

Faktum er nemlig, at trods smuk fodbold og verdensstjerner over hele holdkortet har City og Guardiola skuffet fire ud af fire gange i klubfodboldens fineste turnering.

I gruppespillene har man vadet igennem som et ægte storhold, men en ottendedelsfinale og tre kvartfinaler på stribe harmonerer slet ikke med den selvforståelse, der er i klubben.

- Nyt år, samme resultat, lød det bittert fra midtbanestjernen Kevin De Bruyne, da holdet i sidste sæson blev slået ud af Lyon.

Den 29-årige belgier forlængede for nylig sin kontrakt frem til 2025. Ved den lejlighed efterlod han ingen tvivl om sine ambitioner med klubben.

- At vinde alt, svarede han prompte, da han blev spurgt til, hvad målet var for ham i City.

Hverken Guardiola eller de højtbetalte stjernespillere er tilfredse med "bare" at vinde Premier League i denne sæson. Det har de prøvet to gange og er på vej til en tredje titel. Men det er ikke det, holdet er købt ind til.

- Vi er virkelig fokuserede på at vinde, at levere en god præstation og blive verdens bedste hold, siger den engelske angriber Raheem Sterling inden returkampen i Tyskland ifølge Reuters.

Leeds-manager Marcelo Bielsa, sagde for nylig til Marca om Guardiola:

- Han er en magisk mand. Den måde, han fortolker spillet, og de ting, han indarbejder, gør, at man forelsker sig i fodbold.

/ritzau/