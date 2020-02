Pep Guardiola vil fuldføre sin kontrakt, uanset om Manchester City spiller med i Champions League eller ej.

Pep Guardiola har ikke tænkt sig at forlade sin post som manager i Manchester City trods klubbens toårige udelukkelse fra Champions League.

Det siger den spanske manager efter Manchester Citys sejr over West Ham på 2-0 onsdag aften.

- Hvis ikke de fyrer mig - hvilket godt kan ske - bliver jeg her med 100 procents sikkerhed.

- Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen: Jeg bliver, indtil min kontrakt udløber, siger Pep Guardiola ifølge AFP.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udelukket Manchester City fra Champions League i de to kommende sæsoner som straf for brud på Financial Fair Play-reglerne.

Manchester City har appelleret kendelsen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Ifølge et organ under Uefa - The Club Financial Control Body (CFCB) - har Manchester City begået alvorlige brud på FFP-reglerne ved blandt andet at overdrive klubbens sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

Det afviser klubben.

Pep Guardiola tror på, at klubben får held med at appellere.

- Det er ikke slut, fordi klubben tror på, at det er urimeligt, og vi tror på, at sandheden vil komme frem til sidst, og vi vil være med i Champions League i næste sæson, siger Pep Guardiola.

- Lige meget hvad der sker, er jeg her i næste sæson, siger han.

/ritzau/