Manchester City kommer med en offensiv strategi i returkampen mod Dortmund og vil ikke forsvare sejren hjem.

Borussia Dortmund var tæt på at hente et yderst brugbart 1-1-resultat ude mod Manchester City tirsdag aften.

Men den første af to kvartfinaler i Champions League endte med en smal sejr til City på 2-1 efter en sen scoring i det 90. minut af Phil Foden.

City-manager Pep Guardiola mener, at Premier League-topholdet havde ekstra pres på sig efter en flot stime af sejre på det seneste.

Det står samtidig i kontrast til Dortmund, der har store problemer i Bundesligaen.

- Når du vinder 26 kampe ud af 27, og de ikke vinder i Bundesligaen, så er presset på vores skuldre.

- Alle regner med os. Alle troede, at vi ville vinde. Og vi har en enorm vilje og et ønske om at gå videre, siger Guardiola ifølge Reuters.

Med tirsdagens resultat er City nu oppe på 27 sejre i de seneste 28 kampe. Derfor er kravet også avancement før turen til Tyskland i næste uge.

- Jeg bad spillerne om at vinde kampen. Det gjorde vi, og nu tager vi til Dortmund, og det bliver ikke for at forsvare os.

- Vi justerer vores pres, vores opbygning og spiller 90 minutter for at komme i semifinalen, siger Guardiola.

Dortmunds midtbanespiller Jude Bellingham ærgrede sig over resultatet og var især sur over en dommerkendelse i første halvleg.

Ved stillingen 1-0 til City ti minutter før pausen løb Bellingham ned og prikkede bolden fra City-keeperen Ederson og sendte bolden i det tomme net.

Men dommeren Ovidiu Hategan havde fløjtet for frispark, inden bolden blev trillet i mål. Dommeren vurderede, at Bellingham begik frispark på Ederson. Derfor kunne VAR ikke blande sig.

- Jeg mener bestemt, at jeg vandt bolden på fair vis. Det er ret frustrerende på et tidspunkt, hvor der er så mange kameraer, at de ikke lader mig få bolden i nettet, så de kan tjekke det, siger Bellingham.

/ritzau/