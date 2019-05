Manchester Citys spanske træner, Pep Guardiola, forsøger nu at lægge låg på de seneste dags sag om, at hans spillere i flyet på vej hjem fra sidste weekends Brighton-kamp, hvor det engelske mesterskab blev sikret, angiveligt skulle have hånet Liverpool FC.

Således mener kritikere, at sangene var møntet på Hillsborough-tragedien, der i april 1989 kostede 96 personer livet samt hændelsen mod Roma i fjor, hvor Liverpool-supporteren Sean Cox blev angrebet og påført hovedskader.

»Det er utroligt, at nogen vælger at tro på denne historie,« sagde Pep Guardiola ved et pressemøde forud lørdagens FA Cup-finale, hvor Manchester City duellerer mod Watford, ifølge dagbladet The Guardian.

»Dette var en tragedie for Liverpools indbyggere. Vi er glade på egne vegne. Men hvis nogle er blevet fornærmet, så beklager jeg det, da det ikke var vores hensigt,« sagde Pep Guardiola.

Pep Guardiola apologises over Man City squad's Liverpool chant. pic.twitter.com/3LkcKslRcM — The Sun Football (@TheSunFootball) 17. maj 2019

Sangen ombrod på City-flyet blev fordømt af flere. Blandt andre Martin Cox, der er bror til Sean Cox.

Ikke desto mindre har han anerkendt, at sangen ikke har handlet om hans bror.

I øvrigt har Pep Guardiola rost Liverpool FC efter mesterskabet kom i hus for knap en uge siden.

»Vi gratulerer Liverpool og siger tusind tak. Sammenlignet med sidste sæson hjalp de os med at hæve vores spillemæssige niveau,« har han sagt til blandt andet Sky Sports.