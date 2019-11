Manchester City havde kun bolden i 46,74 procent af tiden i sejren over Chelsea i Premier League lørdag aften.

Pep Guardiola slog lørdag aften en besynderlig rekord.

Manchester City havde kun bolden i 46,74 procent af tiden mod Chelsea i Premier League-kampen lørdag aften, der endte 2-1 til City.

Det er det mindste i de 381 kampe, som Pep Guardiola har været førsteholdstræner i.

Guardiola var træner for FC Barcelona fra 2008 til 2012, for Bayern München fra 2013 til 2016 og har siden hen stået i spidsen for City.

- Der er altid en ting, der aldrig er sket for dig. Men det skete nu.

- Okay, jeg har en ny rekord. Jeg vandt en kamp med mindst boldbesiddelse. Men Chelsea har et utroligt hold med N'Golo Kanté, Mateo Kovacic og Jorginho, så det kan ske, siger han efter kampen.

I Barcelona vandt han det spanske mesterskab tre år i streg fra 2009 til 2011. I 2009 vandt han tilmed den spanske pokalturnering og Champions League.

Tiden i Barcelona var præget af en ekstrem høj boldbesiddelse, hvilket altid har været Guardiolas varemærke i de klubber, han har trænet.

Manchester Citys midtbanespiller Kevin De Bruyne sagde efter kampen, at det var svært at beholde bolden mod Chelsea.

- Folk forventer, at vi har bolden 70 procent af tiden, men de her spillere har en enorm høj kvalitet.

- De arbejder hårdt og beholder bolden. Det er svært at vinde bolden tilbage fra dem, siger De Bruyne om Chelsea.

Belgieren mener, at det viser, at City ikke kun kan vinde ved at have bolden, men også ved at forsvare.

Franske N'Golo Kanté sendte Chelsea i front med 1-0 efter 21 minutter, inden De Bruyne og algeriske Riyad Mahrez scorede for City.

