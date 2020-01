Fest, champagne og 22 Instagram-modeller.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, bekræfter nu, at han har gav sine spillere tilladelse til at holde en fest ovenpå 6-1 sejren over Aston Villa. Og det gik efter sigende vildt for sig.

Det skriver engelske Daily Mail.

Ifølge mediet havde folk tæt på klubben arrangeret festen, og de sørgede derfor for, at 22 italienske modeller blev indlogeret på The Mere Golf Resort & Spa i Knutsford lidt uden for Manchester.

Pep Guardiola gav tilladelse til, at spillerne kunne holde en fest ovenpå den store sejr over Aston Villa i weekenden. Foto: ANDREW YATES Vis mere Pep Guardiola gav tilladelse til, at spillerne kunne holde en fest ovenpå den store sejr over Aston Villa i weekenden. Foto: ANDREW YATES

Det vides dog ikke, om den spanske manager havde givet tilladelse til lige præcis den del.

Ikke desto mindre var de 22 modeller med til festen, der talte flere af Manchester City-stjernerne og ansatte, uden at historien melder noget om, hvilke spillere der var med til festen.

Blandt modellerne var Amira Paula, Chiara Bettola og Marta Tejada, der på deres Instagram-profiler også delte ud af den vilde aften.

Eksempelvis lagde sidstnævnte model en video op på sin lukkede Instagram-konto, hvor hun ifølge Daily Mail poppede en flaske champagne i sengen.

Marta Tejada. Vis mere Marta Tejada.

Pep Guardiola har fået i sit gavmilde hjørne på det seneste og gav derfor også to spillere fridage i begyndelsen af denne uge.

Manchester City har da også fået en perfekt start på det nye år.

Det er således blevet til fire sejre i fire kampe i med en målscore på hele 15-4 i Premier League og de to pokalturneringer

Alligevel er der ingen grund til at finde de helt store smil frem i Manchester. Der er fortsat hele 14 point op til suveræne Liverpool, der endda har en kamp i hånden.