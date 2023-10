Først købte Pep Guardiola ind på præmissen.

Om at Manchester City spillede en stor kamp i derbysejren mod United.

Men kort efter satte Manchester Citys stjernetræner tv-kommentator og journalist Niels Christian Frederiksen grundigt på plads, da han blev interviewet af Viaplay.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Niels Christian Frederiksen (i midten) blev sat på plads af Pep Guardiola. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Niels Christian Frederiksen (i midten) blev sat på plads af Pep Guardiola. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Er du overrasket over, at det var så relativt nemt for jer at vinde kampen så komfortabelt?

»Det er et godt spørgsmål som journalist, men det viser bare, at du ikke har spillet fodbold,« lød det knastørt fra Pep Guardiola.

»Det er et vaskeægte bevis. Fodbold er altid svært, man skal gøre det godt. Modstanderen er altid på.«

Opgøret mellem de to storklubber blev aldrig for alvor spændende.

Manchester City kom foran efter et par og tyve minutter, da Rasmus Højlund lavede en bommert og forærede rivalerne et straffespark.

Derfra gik kampen kun en vej, og skyblues vandt 3-0 på udebane i et opgør, hvor Erling Haaland blev dobbelt målscorer og lagde op til et mål.