FCK er ikke noget nemt hold at nedbryde, siger Pep Guardiola efter Manchester Citys samlede 6-2-sejr.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, er imponeret over, hvordan FC København har præsteret i holdenes to indbyrdes møder i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

City har vundet begge opgør 3-1, og onsdagens sejr hjemme i Manchester var endda med et reservepræget hold. Alligevel pointerer Guardiola, at FCK er et vanskeligt hold at møde.

- FCK er et svært at hold at angribe, for de er meget velorganiserede, uanset om de spiller med fire eller fem forsvarsspillere.

- Vi er gået videre efter at have mødt en virkelig, virkelig stærk modstander, siger Guardiola efter sejren.

City var enorme favoritter inden dobbeltopgøret, og derfor var det først og fremmest en mental test at skulle slå FCK, mener Guardiola.

- Efter lodtrækningen sagde alle, at nu kommer Manchester City til at gå videre. Det sværeste i fodbold er at håndtere den fornemmelse. Mange hold har været i samme situation og ikke formået at gå videre.

- Det var lettere at gå ind til kampene for FCK, for de følte, at de ikke havde noget at tabe, siger Guardiola.

Manchester City fik en god start onsdag aften med to mål i løbet af ni minutter, mens holdets tredje mål faldt lige inden pausen. Derfra kunne turneringens forsvarende vinder kontrollere sejren hjem i en drønkedelig anden halvleg.

Manchester Citys første målscorer, Manuel Akanji, er glad for, at han allerede i det femte minut kunne fjerne den sidste tvivl om, hvilket hold der ville gå videre.

- Det var vores mål at komme tidligt foran, for vi vidste, at det ville blive meget, meget svært for FCK, hvis de kom bagud med tre mål samlet. Så scorede vi så igen lige bagefter, og derfra handlede det om at kontrollere kampen, siger Akanji.

Manchester City finder sin kvartfinalemodstander fredag i næste uge.

/ritzau/