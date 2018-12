Kevin De Bruyne er igen meldt kampklar for Manchester City efter at have siddet ude med skader i to omgange.

Den belgiske fodboldspiller Kevin De Bruynes skadesproblemer i denne sæson kan vise sig at være en velsignelse i forklædning.

Det siger Manchester Citys træner, Pep Guardiola.

Han mener, at det har givet den 27-årige belgier ro til at komme sig efter 12 udmattende måneder den seneste sæson.

»Nogle gange kommer man sig hurtigt efter en skade. Andre gange tager det mentalt lang tid. Vi ønsker ikke at blive skadet, men måske har denne skade hjulpet os.«

»Nu er han (De Bruyne, red.) mentalt frisk, han er kommet sig, og nu prøver han at undgå skader og spille regelmæssigt,« siger han.

De Bruyne har haft to forskellige knæskader, siden VM i sommer, hvor han sammen med Belgien fik bronzemedaljer.

I den seneste sæson i Premier League havde belgieren en stor rolle i Manchester Citys store præstationer, hvor holdet slog flere rekorder.

»Jeg tror, at Kevins seneste sæson var udmattende. Det var så hårdt for ham. Han spillede mange minutter, og det var en fantastisk sæsonpræstation.«

»Derefter tog han til VM, og da han kom tilbage, følte jeg, at han stadig var en smule træt,« siger Guardiola.

De Bruyne fik en skade i det højre knæ i august og vendte tilbage i oktober. 1. november pådrog han sig en skade i venstre knæ.

Han har derfor nærmest ikke spillet en rolle i at hjælpe Manchester City med at forsvare mesterskabet i denne sæson, men fredag var han igen med til træning og er meldt klar til kamp, når City lørdag møder Everton.

Inden kampen ligger City på andenpladsen i tabellen ét point efter Liverpool i front.

Kampen mellem Manchester City og Everton fløjtes i gang klokken 13.30.

