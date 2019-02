Der er stadig lang vej igen, siger Josep Guardiola, efter City har genindtaget førstepladsen i Premier League.

Manchester City er tilbage på førstepladsen i Premier League, men manager Josep Guardiola har absolut ingen forventninger om, at vejen til titlen bliver en gentagelse af sidste år.

Efter en sejr på 2-0 over Everton onsdag ligger City foran Liverpool med en bedre målscore. Dog har Jürgen Klopps tropper spillet en kamp færre. Tottenham ligger fem point efter førerholdet.

Sidste år vandt City titlen med 19 point, og med en del runder tilbage stod det klart, at det var et spørgsmål om hvornår - og ikke om - de ville blive kronet som mestre.

Sådan er det dog langt fra gået i år, og Guardiola ved godt, at Citys tilbagevenden til toppen ikke har den store betydning.

- Vi fører, men der er 12 kampe endnu. Det er mange kampe. Jeg tror, vi kommer til at tabe point, men forhåbentligt færre end de andre hold. Jeg tror ikke, at noget hold kommer til at vinde alle 12 kampe, siger han.

- Vi har spillet en kamp mere end Liverpool. Så hvis de vinder deres, ligger vi ikke længere i toppen, tilføjer han.

Han minder samtidig om, at City blot for fire-fem dage siden kunne have været syv point efter Liverpool.

- Det her er en lektie i aldrig at give op, siger Guardiola.

Manchester City er to tredjedele igennem en hård uge, efter de mandag slog Arsenal hjemme 3-1. Søndag venter Chelsea på Etihad Stadium.

Guardiola ved godt, at City har masser af udfordringer i vente. Samtidig vil Liverpool efter deres uafgjorte resultat mod West Ham mandag gå efter at få tre point hjemme mod Bournemouth på lørdag.

- Men Liverpool skal stadig på besøg på Old Trafford, påpeger Guardiola med henvisning til Liverpools kamp mod Manchester United 24. februar.

Samme dag skal City spille Liga Cup-finale mod Chelsea på Wembley.

- Jeg ved ikke, hvor langt vi når. Måske dør vi på vejen, men vi vil i hvert fald give det et forsøg, siger Josep Guardiola.

Med onsdagens sejr over Everton nåede City op på 62 point.

/ritzau/Reuters