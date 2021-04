Pep Guardiola mener, at Manchester City var blændende i udekampen mod Dortmund, der blev vundet 2-1.

For første gang i sine fem sæsoner som manager i Manchester City er Pep Guardiola klar til semifinalen i Champions League.

Det blev en kendsgerning, da City også vandt den anden kvartfinale mod Borussia Dortmund med 2-1 onsdag aften.

- Jeg er utrolig glad på klubbens vegne og for formanden og fansene, ja alle, siger Pep Guardiola efter avancementet til britiske BT Sport.

City var i semifinalen tilbage i 2016, hvor Real Madrid slog briterne ud.

- Det er klubbens anden gang i semifinalen, så det er ikke historisk for klubben, men vi begynder at skabe historie.

- Jeg er utroligt glad for at være i semifinalen og blandt de fire bedste hold i Europa og oppe mod store, stærke klubber. Vi vil forsøge at være stærke, siger spanieren.

Dortmund kom foran på mål 17-årige Jude Bellingham i onsdagens kvartfinale og lå til avancement, men City slog tilbage med en fremragende anden halvleg og mål af Riyad Mahrez på straffespark samt Phil Fodens drøn fra kanten af feltet.

- Vi spillede fremragende bortset fra de første ti minutter, hvor Dortmund var gode, lyder Guardiolas analyse.

I semifinalen skal City op imod Paris Saint-Germain, der tirsdag sendte den forsvarende mester, Bayern München, ud.

Hverken City eller PSG har vundet den prestigefyldte turnering.

/ritzau/