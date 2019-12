Manchester City er 17 point efter Liverpool, men Josep Guardiola har ingen planer om at forlade klubben.

Efter at have fejret det engelske mesterskab to år i træk halter Manchester City i indeværende sæson gevaldigt efter i toppen af Premier League.

De 32 point, som Josep Guardiolas mandskab har skrabet sammen, rækker blot til en tredjeplads.

Det er syv point efter Leicester på andenpladsen og hele 17 efter Liverpool, før City søndag gæster Arsenal.

Men den halvsløje periode får ikke Citys spanske manager til at stikke halen mellem benene.

- Jeg vil blive. Jeg har ingen grund til at flytte, siger Josep Guardiola ifølge AFP.

Spanieren kom til Manchester City i sommeren 2016 og har ført klubben til to engelske mesterskaber.

- Jeg er yderst tilfreds med mit arbejde i klubben og spillerne. Hvis folk tror, at jeg vil sige op på grund af resultaterne, kender de mig ikke.

I sidste sæson vandt City 32 af 38 kampe og smed dermed kun point i seks kampe. Med fire nederlag og to uafgjorte i indeværende sæson er City allerede oppe på samme antal.

- Jeg elsker denne udfordring. Jeg elsker at være i denne position. Hvis klubben ønsker mig i næste sæson, vil jeg 100 procent sikkert være her.

- Jeg vil bo i byen, fordi jeg har nogle fantastiske bekendtskaber her, og jeg vil arbejde med holdet og være en del af det, siger spanieren.

Kampen mellem Arsenal og Manchester City spilles søndag klokken 17.30 på Emirates Stadium i London.

