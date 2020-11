Manchester City scorer langt færre mål i denne sæson end året før, men det skal nok ændre sig, siger manager.

Manchester City løb lørdag ind i et nederlag på 0-2 ude mod Tottenham, og det tidligere så målfarlige hold har efter sæsonens første otte kampe en negativ målforskel.

Ti mål er det blevet til. Det er 17 mål færre end på samme tidspunkt i den foregående.

- Statistikken taler for for sig selv, siger Citys manager, Pep Guardiola.

- Vi var på mange punkter bedre, men vi scorede ikke, siger han om kampen mod Tottenham.

- Holdet forsvarede sig meget langt tilbage, og vi ventede på, at de lavede en fejl. Vi kom frem til nogle chancer, men realiteten er, at vi har svært ved at score mål i denne sæson. Det kan ske, siger den spanske manager.

Manchester City havde langt flere forsøg på mål end Tottenham, men bortset fra at Aymeric Laporte fik en scoring annulleret, formåede spillerne ikke at sætte Hugo Lloris i Tottenhams mål på alvorlige prøver.

Men det skal nok komme, lyder det fra Guardiola.

- Vi skaber chancer, vi har kontraangreb, hvor den sidste aflevering mangler. Det skal nok ændre sig, siger han.

Tottenhams tilhængere kan derimod glæde sig over, at holdet ligger på førstepladsen i Premier League. Det er ifølge Reuters første gang siden 1985, at holdet topper den bedste række efter at have spillet mindst ni kampe.

Leicester kan dog med en sejr i søndagens topkamp mod Liverpool overtage førstepladsen.

- Måske er vi nummer to igen i morgen, og det er ærligt talt ikke et problem for mig. Jeg er bare lykkelig over udviklingen, siger Mourinho, som er stolt over sine spillere.

- Det er et hold, som gør tilhængerne stolte, mener jeg. Spillere, der giver alt, hvad de har i sig. Jeg er meget stolt. De fortjener stor ros og masser af respekt, siger han.

/ritzau/Reuters