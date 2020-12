Pep Guardiola husker tydeligt sit første møde med Ståle Solbakken.

For i efteråret 2010 bragede FC København nemlig sammen med FC Barcelona i Champions League-gruppespillet.

»Jeg husker, vi mødte dem. Vi havde det frygteligt svært mod dem i den første kamp på Camp Nou,« siger Pep Guardiola i et interview med norsk TV 2.

Interviewet er kommet i stand på baggrud af Ståle Solbakkens nye job som norsk landstræner, og i den forbindelse har Manchester City-manageren kun rosende ord til overs for sin trænerkollega:

52-årige Ståle Solbakken er ny norsk landstræner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 52-årige Ståle Solbakken er ny norsk landstræner. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Et stort tillykke fra mig. Jeg tror, ​​at det norske landshold nu tager et skridt i den rigtige retning, og jeg ønsker ham held og lykke. Jeg ser frem til at se hans landshold.«

Den spanske træner nævner i den forbindelse dog intet om det drama, der udspillede sig på sidelinjen, da de to klubber mødtes i 2010.

Her kom Ståle Solbakken og Pep Guardiola nemlig op at skændes efter kampen, og det var især kampen i Parken, hvor bølgerne gik højt.

»Vi spiller vores livs kamp, ​​og den ender 1-1. Mine spillere jubler, som om de har vundet verdensmesterskabet. Så går jeg hen for at takke Guardiola for kampen, og han siger til mig: 'Nu kan du gå til Uefa og klage over kampen',« siger Ståle til det norske medie og fortsætter:

Ståle Solbakken og Pep Guardiola måtte adskilles af Sergio Busquets i 2010. Foto: Keld Navntoft Vis mere Ståle Solbakken og Pep Guardiola måtte adskilles af Sergio Busquets i 2010. Foto: Keld Navntoft

»Så prøver jeg at forklare situationen stille for ham, men da vi nærmer os tunnelen, kan jeg ikke længere. Så klikkede det for mig. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det var ikke særlig rart,« har nordmanden tidligere udtalt.

Ståle Solbakken har skrevet under på en kontrakt med det norske landshold indtil sommeren 2024.