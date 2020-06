Manchester City vil give Liverpool en æresport, når spillerne går på banen på Etihad Stadium på torsdag.

Manchester City vil give mestrene fra Liverpool en æresport, når de to hold mødes i næste uge.

Det bekræfter Citys manager, Pep Guardiola, lørdag.

Liverpools første engelske mesterskab i 30 år blev sikret for to dage siden, da City på andenpladsen tabte til Chelsea.

Torsdag mødes Manchester City og Liverpool på Etihad Stadium, og ifølge Guardiola fortjener Liverpool den traditionelle æresport, når spillerne går på banen.

- Selvfølgelig vil vi gøre det. Selvfølgelig vil vi lave en æresport siger Pep Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi tager altid godt imod Liverpool, når de kommer her. De har ikke noget at klage over. Og selvfølgelig vil vi gøre det, fordi de fortjener det.

Med Chelseas sejr på 2-1 hjemme mod Manchester City torsdag kunne Liverpool ikke længere hentes i toppen af Premier League.

Hele syv runder før tid og uden selv at være i aktion kunne Liverpools fans således fejre det første mesterskab i 30 år.

En æresport er et tegn på respekt, når spillere stiller sig op og lykønsker og klapper ad modstanderne, når de går på banen inden kampen.

Dette sker normalt, når de nykronede mestre spiller den første kamp efter at have sikret sig mesterskabet.

/ritzau/