Utilfredshed med videodommersystemet VAR blusser op i Premier League efter kampafgørende kendelser.

Videodommersystemet VAR var i weekendens kampe i Premier League årsag til så mange kontroversielle afgørelser, at Manchester Citys manager, Pep Guardiola, betegner nyskabelsen som et "stort rod".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Overvågningssystemet blev taget i brug i denne sæson i den bedste engelske fodboldrække, og det har ifølge Guardiola været en begrænset succes.

- Hver weekend er et stort rod. Forhåbentlig vil det være bedre i næste sæson, siger han om VAR efter Manchester Citys sejr på 2-0 mod Sheffield United.

Kampen var en af flere, hvor et mål blev annulleret af VAR, fordi en spiller var marginalt offside.

Sheffield United så ud til at have bragt sig foran i det 28. minut, men målet blev underkendt. En VAR-gennemgang viste, at målscorer Lys Mousett på den snævreste margin var offside.

Kort tid efter udtrykte Sheffield Uniteds tilhængere deres utilfredshed med VAR ved at synge "It's not football any more" (det er ikke længere fodbold, red.), som er blevet en populær slagsang på de engelske fodboldstadions i denne sæson.

Sheffields Uniteds manager, Chris Wilder, bemærkede efter kampen, at Norwich-angriberen Teemu Pukki i lørdagens kamp mod Tottenham fik en tilsvarende scoring annulleret, fordi han ifølge VAR var marginalt offside.

- Der er ingen endegyldige beviser, uskarpe linjer og vinkler. Det er behov for en mere tydelig måde at definere det på, siger Chris Wilder om de omstridte offsidekendelser.

At Manchester Citys tilhængere udtrykte sympati med Sheffields fans, overrasker ikke Chris Wilder. Over hele England forbander tilskuere ifølge ham VAR.

- Det skal forbedres. Jeg tror bare, at det ikke er udviklet tilstrækkeligt til at gøre en forskel, siger han.

I kampen mellem Liverpool og Wolverhampton endte VAR også med at indtage en hovedrolle. Pedro Nieto fik bolden i mål for Wolves, men udligningen til 1-1 blev underkendt, fordi en medspiller ifølge VAR var marginalt offside.

- Vi føler os hårdt ramt. Jeg kan ikke forstå det. Det er latterligt, og jeg mener ikke, at det fungerer, siger Wolves-anfører Connor Cody ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/