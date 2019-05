Manchester City-manager Josep Guardiola takkede efter mesterskabet Liverpool for at presse City til succesen.

Josep Guardiola kunne søndag føje sit ottende mesterskab til samlingen som manager, da Manchester City genvandt det engelsk mesterskab.

Trods den store erfaring i at hente nationale titler med både FC Barcelona, Bayern München og City, så lagde Guardiola ikke skjul på, at denne sæsons mesterskab er noget specielt.

- Det her er den hårdeste titel i min karriere, lyder det fra Guardiola ifølge AFP om søndagens triumf søndag, som sikrede City klubbens sjette mesterskab.

4-1-sejren ude over Brighton betød, at Manchester City sluttede et enkelt point foran Liverpool, som hjemme vandt 2-0 over Wolverhampton.

Manchester City landede på 98 point, mens Liverpool med et enkelt liganederlag i sæsonen sluttede på 97 point.

Det er aldrig tidligere set i Premier League, at andenpladsen opnår så mange point, og Guardiola gjorde status efter en sæson, hvor City og Liverpool stak af og kæmpede alene om titlen.

- Vi arbejdede hårdt. Jeg må ønske Liverpool tillykke selvfølgelig. Mange tak for at hjælpe med at presse os og øge vores niveau fra sidste sæson.

- Det har presset os til at levere det, vi har leveret, at vi har konkurreret mod det hold. Det er utroligt. 198 point på to sæsoner, siger Guardiola.

I sidste sæson hentede City 100 point, men klubben nåede ikke målet om succes i Champions League. Det gør City heller ikke i denne sæson, hvor Liverpool møder Tottenham i finalen i Madrid.

Søndag var Guardiolas fokus dog på præstationen i ligaen i denne sæson.

- I sidste sæson lagde City et niveau i Premier League, som Liverpool har presset os til at fokusere på. Vi måtte vinde 14 kampe i træk for at vinde titlen.

- Vi måtte ikke tabe point i to-tre måneder, og vi gjorde det, mens vi spillede i alle turneringer indtil semifinalen i Champions League. Det er utroligt.

- Normalt vil man måske gå ned efter en sæson med 100 point, men Liverpool hjalp os til at være konsekvente, siger han.

Trods manglen på succes i Champions League er Guardiola fortrøstningsfuld i forhold til næste sæson.

- Det bliver endnu sværere, men vi bliver også bedre, siger City-manageren.

/ritzau/