Josep Guardiola sender store roser afsted mod Zinedine Zidane, som også lovpriser den anden vej.

Onsdag aften er Manchester City på besøg hos Real Madrid til det første opgør af to i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Og skulle man være i tvivl om, hvorvidt de to holds stjernetrænere har stor respekt for hinanden, så blev det eftertrykkeligt slået fast på deres respektive pressemøder forud for kampen.

- Hvad han har opnået i Europa (tre CL-titler på stribe, red.) vil ikke blive gentaget, siger Guardiola om Zidane.

- At vinde Champions League tre gange i træk beviser, hvor stor klubben er.

Før Zidane førte Real Madrid til pokalen med de store ører i 2016, 2017 og 2018, havde ingen klub formået bare at genvinde trofæet siden turneringens start i 1992.

Som catalaner, tidligere Barcelona-spiller og succesfuld Barcelona-træner er Real Madrid næppe den klub, Guardiola har de varmeste følelser for.

Men den nuværende Manchester City-træner underkender ikke, hvad klubben har udrettet i Champions League, der før 1992 hed Europa Cuppen for Mesterhold - både historisk og de senere år.

- Det bliver ved generation efter generation. Den kærlighed, klubben har til Champions League, er umulig at hamle op med. Den vandt tre gange i træk og er den bedste i turneringen, så at møde klubben er en stor udfordring, siger Guardiola.

Han førte selv FC Barcelona til Champions League-titlen i 2009 og 2011, ligesom han i 1992 vandt Europa Cuppen for Mesterhold med den catalanske storklub.

Real Madrids franske cheftræner, Zinedine Zidane, har i sin korte trænerkarriere haft enorm succes.

Og han mener selv, at Guardiola har spillet en rolle for hans succes.

I 2015, da Zidane kun lige havde indledt sin trænerkarriere hos Real Madrids B-hold, besøgte han sammen med en gruppe franske trænere Guardiola, som på det tidspunkt stod i spidsen for Bayern München.

- Vi snakkede om hans træninger, hvordan han håndterede truppen, og han var meget venlig over for os. Vi blev inspireret af hans arbejde. Han motiverede os endnu mere, lyder det fra Zidane om Guardiola.

- Der findes så mange dygtige trænere, men jeg mener, at han er den bedste.

De to trænere og deres respektive mandskaber støder sammen onsdag aften klokken 21 på Estadio Santiago Bernabeu i Madrid.

