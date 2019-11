114 Manchester City-fans troede nok ikke helt deres egne øje, da de for nyligt åbnede postkassen.

Men jo, den var god nok. Hver især havde de fået et personligt brev fra Manchester Citys manager, Pep Guaridola. Årsagen? Han ville gerne sige tak.

Det var nemlig alle en del af den gruppe af fans, der tog turen hele vejen fra Manchester til Ukraine for at støtte mandskabet i Champions League-kampen mod Shakhtar Donetsk den 18. september.

Brevet er blevet delt af en fan ved navn Darren Page, hvis opslag på Twitter er blevet delt næsten 1000 gange, mens det har fået over 12.000 likes. Du kan se brevet i sin fulde længde i bunden af artiklen.

I brevet står der blandt andet:

'At have jeres støtte i disse kampe betyder så meget, og som jeg altid har sagt, så er vi ingenting uden vores fans.'

Manchester City vandt kampen 3-0, men har sidenhen vaklet en smule, efter de først fik 1-1 mod Atalanta, inden de er i weekenden så tabte 3-1 til Liverpool i den engelske Premier League.

Udover et personligt brev kan de 114 fans også se frem til at skulle overvære Champions League-kampen mod Shakhtar Donetsk på hjemmebane. Det sker som tak for, at de tog den lange rejse for at støtte holdet, skriver den spanske manager i brevet.

Her vil de få en særlig VIP-oplevelse, hvor de sidder på nogle helt særlige pladser, ligesom de blandt andet også tager del i en 5-retters madoplevelse før kampstart, skriver Daily Mail.

'På vegne af spillerne og personalet vil jeg igen gerne sige tak for din utrolige støtte,' slutter manageren brevet af, inden hans signatur fremgår nederst på siden.

Næste opgave for Manchester City bliver den 23. november, når de får besøg af Chelsea, inden Champions League-kampen mod Shakhtar Donetsk spilles.

City ligger lige nu på fjerdepladsen i Premier League med 25 point. De har ni point op til Liverpool på førstepladsen.