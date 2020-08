Medmindre du har boet under en sten, så har du formentlig set, at Lionel Messi har ønsket at forlade FC Barcelona.

I tirsdag meddelte klubben, at argentineren havde indgivet ønske om at sige farvel, og siden har rygterne floreret i massevis. Hvor skal han hen? Og her går særligt én klub igen.

Manchester City har nemlig Pep Guardiola som manager, og ifølge den spanske avis Diario Sport kan det meget vel blive til en genforening mellem den spanske manager og en af klodens bedste fodboldspillere nogensinde.

Avisen skriver nemlig, at den engelske storklub har en klar plan for, hvordan de vil sikre sig, at Barcelonas talisman bytter La Liga ud med Premier League – og det bliver en dyr fornøjelse.

For selv om flere medier har beskrevet, hvordan en klausul i Messis kontrakt gør, at han kan forlade klubben gratis, så mener den spanske avis, at det vil kræve en heftig sum penge, før catalanerne lader deres juvel gå, uanset hvor meget han end ønsker at skifte nu.

Derfor vil de betale 100 millioner euro svarende til cirka 750 millioner kroner og samtidig sende Gabriel Jesus, Bernardo Silva og Eric García til Camp Nou.

Ifølge Diario Sport har Barcelona allerede haft Eric García i kikkerten. Spilleren havde således fodboldopvækst på den spanske klubs akademi og har siden sit skifte til England ikke rigtig kunnet få det til at fungere for alvor.

Derudover vil både Gabriel Jesus og Bernardo Silva være to markante spillere, der ville pynte FC Barcelonas offensiv.

Den spanske journalist og forfatter, Guillem Balague, skriver på Twitter, at intet dog ligger fast endnu.

'FC Barcelona har ikke ikke meldt ud, at han er til salg. Det betyder alt. Inter holder øje. I Paris siger de, at PSG ikke er interesserede, i Qatar siger de, de er. City fører stadig,' skriver journalisten, der arbejder hos blandt andet BBC5 Live og La Liga TV.

Der har desuden været meldinger om, at Lionel Messis far allerede er i England. Det passer dog ikke ifølge Guillem Balague.

'Hans far er ikke i Manchester. Han ankommer fra Rosario til Barcelona i slutningen af ugen. Søndag skal Messi igennem en coronatest i klubben, inden træning starter mandag. Det forventes, han møder op, men at han stadig er fast besluttet på at gå,' skriver Balague og fortsætter:

A bit of a thread about the Messi situation:#FCB have not said yet he is for sale. That affects everything. Inter keeping a eye on things. In Paris they say PSG not interested; in Qatar, that they are. City still at the forefront though pic.twitter.com/rbS78HrzIK — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 28, 2020

'Bartomeu har godt nok tilbudt at gå, hvis Messi bliver, og det taler han om i offentligheden. Men han ville beholde samme bestyrelse og direktører. Ikke en rigtig forandring og det er også for sent. Messi har ikke svaret på tilbuddet, og skakspillet fortsætter,' skriver Guillem Balague.

Som nævnt er det Manchester City, der fører i kampen om Lionel Messis underskrift, og der har angiveligt også været dialog.

'Pep og Leo har nu talt sammen. Pep har sagt, at hvis han vil væk, vil han prøve at få skiftet finansieret. City træder varsomt, så ingen kan sige, de har stjålet spilleren. Jeg understreger. FCB har ikke åbnet døren for en transfer endnu, og der kan ikke ske meget, før de eventuelt gør det,' skriver Guillem Balague.

Rygterne om Lionel Messi til Manchester City tog for alvor fart, efter Sergio Agüero fjernede tallet 10 fra sit Instagram-navn. Det er nemlig det tal, som Messi selv har på ryggen.

Alt imens ser Messi-dramaet ud til at fortsætte, efter Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, ifølge flere medier torsdag gjorde det klart, at han er klar til at træde tilbage fra sin post, hvis argentineren offentligt melder ud, at han bliver i klubben.

Messi har spillet hele sin klubkarriere i Barcelona.

Han fik sin uofficielle debut i en træningskamp mod FC Porto som 16-årig i 2003.